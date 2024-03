Nicht ausgestrahlt: Darum korbte Bachelor Sebastian Leonie!

Sebastian Klaus (36) hat triftige Gründe, warum er sich in der Datingshow Die Bachelors gegen Leonie entschieden hat – diese scheinen so nicht ausgestrahlt worden zu sein! In einem Promiflash-Interview verrät der Rosenkavalier: "Es sind halt wirklich Themen aufgekommen, die für mich nicht zu hundert Prozent vereinbar sind. Unter anderem das Thema Rauchen", gibt die TV-Bekanntheit zu und erklärt weiter: "Auch, dass ich keine weiblichen Freunde haben darf und sie keine männlichen, dass sie das als absolutes No-Go empfunden hat, Kontakt zu den Ex-Partnern zu haben." Die strikten Vorstellungen der Beauty seien Sebastian zu viel gewesen und das habe zu seiner Entscheidung geführt.

Vor allem das Stranddate mit der Kölnerin sei ein Wendepunkt gewesen, der erste Zweifel bei ihm aufkommen ließ. "Da waren schon so die ersten Punkte, wo ich einfach gesagt hab 'okay, gut, da muss ich jetzt doch noch mal genauer hingucken'. Ich hatte natürlich auch immer so dieses erste Date im Hinterkopf, weil ich gedacht habe: 'Ja, das erste Mal, das war auch wirklich schön!'", erzählt Sebastian und führt weiter aus: "Ich habe mich da sehr wohl gefühlt bei ihr, keine Frage, [...] aber ab diesem Strand, da gab es für mich einfach so einen Bruch."

Bereits in der Show hatte es einige Momente gegeben, die die 28-Jährige betrafen, die Sebastian nicht immer nachvollziehen konnte. Zwischen der Brautstylistin und ihren Mitstreiterinnen brach nämlich ein ziemliches Drama aus und bei Leonie kullerten daraufhin mächtig die Tränen. Erst nach der Ausstrahlung der Sendung hatte der 36-Jährige ein besseres Verständnis für das Ganze und reflektierte in einem Gespräch gegenüber Promiflash: "Ich kann jetzt definitiv besser verstehen, dass der Druck offenbar so groß war, dass das irgendwann einfach rausmusste!"

RTL Sebastian Klaus und Leonie bei "Die Bachelors"

RTL Sebastian Klaus und Leonie bei "Die Bachelors"

