Kurz, bunt, radikal: Das sind die krassesten GNTM-Umstylings

Auch in der diesjährigen Staffel durften sich die Germany's Next Topmodel-Kandidaten wieder auf einen Friseurbesuch der Extraklasse freuen. Wie Modelmama Heidi Klum (50) in der Vergangenheit bewiesen hat, können die Zuschauer einiges erwarten – bei dem einstigen Victoria's Secret-Engel bleibt niemand verschont. Auch 2024 ging es wieder bunt und radikal zu. Promiflash hat zur Erinnerung die krassesten GNTM-Umstylings der vergangenen Jahre im Video zusammengefasst...

