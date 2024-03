Runde vier: Welcher Promi soll "Let's Dance" verlassen?

Ein weiterer Kandidat muss sich schon bald von seinem großen Traum verabschieden! Heute Abend steht die vierte Folge von Let's Dance auf dem Programm – das bedeutet, dass ein Promi das Tanzparkett verlassen muss. Im Rennen sind noch Biyon Kattilathu (39) und Marta Arndt (34), die einen Wiener Walzer performen werden. Jury-Liebling Tony Bauer (28) und seine Partnerin Anastasia Stan wollen mit einer Rumba erneut Joachim Llambi (59) und seine Kollegen überzeugen. Das Duo Detlef D! Soost (53) und Ekaterina Leonova (36) will heute ebenfalls weiterkommen.

Sophia Thiel (29) und Stefano Zarrella (33) haben ebenfalls gute Chancen, die Juroren und die Zuschauer mit ihrer Performance zu überzeugen. Gabriel Kelly (22) schlägt sich bisher ziemlich gut und wird auch heute sein Bestes geben, um eine Runde weiterzukommen. Moderatorin Jana Wosnitza (30) will mit einem Charleston die Zuschauer begeistern – bei Mark Keller (58) fiel die Wahl auf einen Jive. Auch Lulu Lewe will ihr Potenzial weiter ausschöpfen und ihren Partner Massimo Sinató (43) stolz machen. Zu guter Letzt haben Lina Larissa Strahl (26) und Ann-Kathrin Bendixen die Möglichkeit, eine Runde weiterzukommen.

Letztere schwingt eigentlich mit Valentin Lusin (37) das Tanzbein, doch heute Abend fällt der Profi aus. Der Grund: Valentins Frau Renata (36) steht kurz vor der Geburt ihres Babys. Am Donnerstag veröffentlichte RTL via Instagram ein verdächtiges Statement: "Wir haben ein Update für euch: Valentin wird in Show vier nicht dabei sein können, da er bei seiner Frau Renata bleibt." Statt mit Valentin wird Ann-Kathrin mit Mikael Tatarkin performen.

Getty Images Tony Bauer mit seiner Tanzpartnerin Anastasia Stan

Getty Images Stefano Zarrella und Mariia Maksina bei "Let's Dance"

