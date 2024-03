Taylor Swifts Tourfilm bricht Streaming-Rekord auf Disney+

Taylor Swift (34) hat schon einige Rekorde aufgestellt. Daher ist es keine Riesenüberraschung, dass die Überfliegerin jetzt die nächste Bestmarke knackt. Seit Freitag ist "Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version)" auf der Streamingplattform Disney+ verfügbar und laut Deadline ist der Konzertfilm ein voller Erfolg. Innerhalb der ersten drei Tage erreichte er 4,6 Millionen Views, was bedeutet, dass am Wochenende über 16,2 Millionen Stunden damit verbracht wurden, die Show der Popikone zu streamen. Damit übertrifft die "Bad Blood"-Interpretin alle anderen Konzert- und Musikfilme auf der Plattform, inklusive der Projekte von Beyoncé (42), den Beatles und Elton John (76).

Der Film kam im Herbst letzten Jahres in die Kinos und erwies sich schon damals als echter Kassenschlager. Nach Michael Jacksons (✝50) "This Is It" ist die Verfilmung der "The Eras"-Tour der zweiterfolgreichste Konzertfilm, der jemals über die Leinwand flimmerte. Allein der Vorverkauf der Kinotickets für die ersten Vorstellungen war Daily Mail zufolge ein unglaublicher Erfolg. Mit rund 9,2 Millionen Euro Umsatz toppte die Sängerin den Höchstwert, den zuvor die K-Pop-Band BTS erreicht hatte. Die Koreaner hatten am ersten Wochenende mit ihrer Dokumentation "BTS: Yet to Come" etwa 7,3 Millionen Euro eingespielt.

Demnächst hat Taylor die Chance, einen weiteren Rekord aufzustellen. Am 19. April wird ihr nächstes Album "The Tortured Poets Department" veröffentlicht. Es bleibt abzuwarten, ob sie damit an den Erfolg von "Midnights" wird anknüpfen können. Mit der 2022 veröffentlichten Platte gewann sie ihren vierten Grammy in der Kategorie "Bestes Album". Sollte ihr neustes Projekt auch mit diesem Preis ausgezeichnet werden, würde die "Look What You Made Me Do"-Interpretin ihren eigenen Rekord für die meisten Awards in dieser Kategorie brechen.

Getty Images Taylor Swift, 2023

Getty Images Taylor Swift, 2024

