Prinzessin Kate hat ihre emotionale Rede selbst geschrieben!

Prinzessin Kate (42) wollte sich mit ihren eigenen Worten bei den Royal-Fan melden. Am Freitag teilte die Frau von Prinz (39) William in einer emotionalen Videobotschaft mit, dass sie an Krebs erkrankt ist. Wie ein Freund der Königsfamilie nun gegenüber The Sunday Times verrät, sei es Kates Idee gewesen, der Welt von ihrer Diagnose in einer Videoaufnahme zu erzählen. Außerdem habe sie selbst den Text verfasst. "Es war alles von ihr, sie hat jedes Wort davon geschrieben, es kam sehr schnell zusammen", gibt die Quelle preis.

Dass sich die 42-Jährige so plötzlich selbst dazu äußerte, habe laut dem Insider nicht an den vielen Verschwörungstheorien der vergangenen Monate gelegen. "Sie hatte das Gefühl, dass sie es tun musste, weil sie so ist, wie sie ist. Es ging mehr darum, dass sie weiß, dass sie eine öffentliche Person ist und eine größere Führungsverantwortung hat." Außerdem habe Kate die Diagnose so einfühlsam wie möglich rüberbringen wollen, "damit sie die Öffentlichkeit am wenigsten schockiert." Deshalb habe sie sich für die Videobotschaft entschieden. Ein geschriebenes Statement wäre "zu erschütternd" gewesen.

Im Zuge der Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose bekam die Britin viel Zuspruch und Genesungswünsche. Neben König Charles (75) meldeten sich auch ihr Schwager Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan (42) sowie zahlreiche Fans. Für die vielen Nachrichten bedankten sich Kate und ihr Mann William am Samstag. "Der Prinz und die Prinzessin sind beide enorm berührt von den freundlichen Botschaften, [...]. Sie sind sehr bewegt von der Wärme und Unterstützung der Öffentlichkeit und sind dankbar für das Verständnis ihrer Bitte um Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt", hieß es in der Pressemitteilung, wie unter anderem Deadline berichtete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Kate die Rede selbst verfasst hat? Nein, das überrascht mich total! Ja, die Rede war ja auch sehr persönlich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de