Startet Bachelor Sebastian jetzt Karriere als Influencer?

In der diesjährigen Staffel von Die Bachelors ging einer leer aus! Sebastian Klaus (36) fand in der Kuppelshow leider nicht seine große Liebe. Obwohl seine Auserwählte Larissa Katharina im Finale die letzte Rose annahm, entwickelte sich keine Beziehung zwischen den beiden. Im Promiflash-Interview erzählt er jetzt, wie es für ihn nach der Ausstrahlung vor allem beruflich weitergehen wird. Durch seine Teilnahme an der Fernsehshow gewann der Bachelor einige Instagram-Follower, die unterhalten werden wollen. Das stellt den Rosenkavalier vor eine Entscheidung. "Bei mir ist es eher so, dass ich vor allem arbeitstechnisch natürlich jetzt für mich mal entscheiden muss, ob ich das Ganze noch händeln kann. Ich arbeite ja erst mal in meinem Beruf auch noch immer noch weiter", erklärt der gestandene Geschäftsmann.

Im nächsten halben Jahr möchte er sich für oder gegen eine Karriere als Influencer entschieden haben. Dazu müsse sich der Hamburger aber erst mal ein Bild davon machen, ob ihm das ständige Hochladen von Stories überhaupt gefällt. Außerdem wolle er sich Meinungen von anderen Leuten aus diesem Bereich einholen und hofft auf Unterstützung. “So richtig intensiv beschäftige ich mich eigentlich jetzt erst damit, nachdem die Ausstrahlung passiert ist”, gesteht Sebastian Promiflash.

Doch so ganz ohne Liebe verließ der 36-Jährige dann doch nicht die Rosen-Show! Mit seinem Bachelor-Kollegen Dennis Gries entstand eine wahre Freundschaft. Während der Dreharbeiten von "Die Bachelors" lernten sich die beiden fitnessbegeisterten Männer kennen und schlossen einander brüderlich ins Herz. "Also, es war tatsächlich Liebe auf den ersten Blick", witzelte Sebastian im Promiflash-Interview. Die gemeinsame Reise habe die beiden auf ewig miteinander verbunden, sodass sie auch heute noch in engem Kontakt stehen und sogar Sebastians Geburtstag gemeinsam in Hamburg gefeiert haben.

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus, der Bachelor 2024

RTL Dennis Gries und Sebastian Klaus bei "Die Bachelors"

