Selten: Prinzessin Eugenie teilt süßes Foto mit ihrem Sohn!

Das britische Königshaus sorgt momentan eher für traurige Schlagzeilen. Anlässlich ihres Geburtstags bietet Prinzessin Eugenie (34) den Royal-Fans nun einen Lichtblick und postet ein süßes Foto auf Instagram. Das Bild zeigt die Cousine von Prinz William (41) und Prinz Harry (39), wie sie ihren jüngsten Sohn, Ernest, hochhebt. Beide scheinen sichtlich Spaß miteinander zu haben. In diesen schweren Zeiten ist Eugenie dankbar für ihre Familie. Zu dem Schnappschuss schreibt die Enkelin von Queen Elizabeth II. (✝96): "Das beste Geschenk von allen sind meine Jungs. Deshalb schätze ich an diesem Geburtstag meine Familie und meine Liebsten."

Die 34-Jährige ist seit 2018 mit Jack Brooksbank (38) verheiratet. Zu diesem Zeitpunkt gingen sie schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Während eines Skiurlaubs in der Schweiz lernten sie sich über einen gemeinsamen Freund kennen. Gegenüber ITV beschrieb Eugenie das erste Treffen mit dem Unternehmer als nervenaufreibend: "Ich hatte Schmetterlinge im Bauch und bin ganz aufgeregt gewesen." Inzwischen haben die beiden zwei kleine Söhne, August und Ernest, die sie aber nur selten in der Öffentlichkeit zeigen. Gerade deshalb ist das Geburtstagsfoto eine besonders schöne Geste für ihre Unterstützer.

Die Prinzessin steht zwar in der Thronfolge recht weit unten, unterstützt die königliche Familie aber, wo sie nur kann. Sie engagiert sich außerdem für die Bekämpfung von Sklaverei und Umweltverschmutzung. So viel Einsatz findet auch ihre Mama großartig: Sarah Ferguson (64) lobt ihre Tochter an ihrem Ehrentag auf Instagram: "Ich bin so stolz auf die tolle Frau, zu der du herangewachsen bist. Du überraschst mich jeden Tag mit deiner harten Arbeit, deiner Anmut, Freundlichkeit und der Fürsorge, mit der du anderen begegnest."

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, April 2020

Getty Images Sarah Ferguson mit ihrer Tochter Eugenie bei einer Veranstaltung im September 2014

