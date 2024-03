Typveränderung: Rihanna überrascht mit blondem Pixie-Cut!

Rihanna (36) konnte bereits in der Vergangenheit regelmäßig ihr Gespür für die neuesten Beauty- und Fashion-Trends beweisen. Immer wieder zeigte sich die "Love on the Brain"-Interpretin in neuen Looks und setzte damit neue Maßstäbe. So wie auchdiesmal. Auf Bildern, die E! News vorliegen, ist die Sängerin kaum wiederzuerkennen. Statt ihrer langen braunen Mähne zeigt sich die 36-Jährige mit einem ungewohnt hellblonden Pixie-Cut. Sie selbst scheint sich jedoch pudelwohl in ihrem neuen Ich zu fühlen: Bestens gelaunt schenkt sie den Kameras der anwesenden Paparazzi für einige Schnappschüsse ihr breitestes Grinsen.

Während sie ihren Fans nun überraschend die neue Frise bei einem Spaziergang in Santa Monica präsentiert, zeigte sich Rihanna vor wenigen Wochen noch mit gewohnt langer Mähne. Bei einer Pre-Hochzeitsfeier in Indien kehrte die Musikerin für eine exklusive Performance zurück auf die Bühne, nachdem sie im vergangenen Jahr dem Millionenpublikum des Super Bowls 2023 ordentlich eingeheizt hatte. Wie TMZ berichtete, soll die zweifache Mutter in einem engen grünen Kleid einige ihrer Megahits wie beispielsweise "Work" oder "We Found Love" performt und damit alle Blicke auf sich gezogen haben. Dabei ließen sich die baldigen Eheleute, bestehend aus dem Milliardenerben Anant Ambani und seiner Verlobten Radhika Merchant, das Spektakel auch einiges kosten: Ganze sechs Millionen Dollar (etwa 5,5 Millionen Euro) soll Rihanna abgestaubt haben.

Für ihren musikalischen Auftritt auf der Party erntete Rihanna jedoch nicht nur Beifall, sondern auch ordentlich Kritik. Im Netz zeigten sich ihre Fans sichtlich enttäuscht. "Ich bin angepisst, weil ihr Millionen für diese Performance bezahlt wurden und sie eine 'hier bitteschön' Energie mitbringt!", schrieb ein verärgerter User auf X und erklärte dazu: "Sie sieht zwar wunderschön aus, aber es wirkt so, als hätte sie für ihren Auftritt nicht lange geprobt oder ihn professionell durchdacht!"

Getty Images Rihanna, Sängerin

Varinder Chawla / MEGA Rihanna in Mumbai, März 2024

