Gäste verärgert: Taylor Swift und ihr Travis blockieren Gym

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) verwandelten ein West-Hollywood-Fitnessstudio in ihre persönliche Trainingsarena und sorgten damit für Stirnrunzeln bei einigen lokalen Fitnessbegeisterten! Am Montag wurde das sogenannte DogPound Gym für ganze zwei Stunden für die Öffentlichkeit geschlossen – und zwar dafür, dass Taytay und ihr Freund in Ruhe sporteln konnten. Wie auf diesen Bildern, die TMZ vorliegen, zu sehen ist, mussten die regulären Mitglieder vor der Tür warten. Das Paar, das erst kürzlich aus einem romantischen Urlaub auf den Bahamas zurückgekehrt ist, genießt scheinbar gemeinsame Workouts. Die beiden nahmen sich Zeit für ein ausgiebiges Training – sehr zum Erstaunen der anderen Gäste, die mit Wasserflaschen bewaffnet und voller Verwunderung vor dem Eingang standen.

Die Beziehung zwischen der Popikone und dem NFL-Star scheint sich nach ihrem romantischen Ausflug auf die Bahamas in der vergangenen Woche weiter zu vertiefen. Seit ihrer Rückkehr in die USA wurde das Anwesen von Taylor Swift in Beverly Hills zum gemeinsamen Zuhause des Paares. Nicht lange nach ihrer Rückkehr wurden die "Love Story"-Interpretin und der Sportler bei einem Mittagessen mit Meerblick im Restaurant Nobu in Malibu gesehen, einem bekannten Treffpunkt vieler Prominenter. Ihr Fitnessdate kommt aber nicht ganz unerwartet, denn beide haben berufliche Verpflichtungen, die eine Topform erfordern: Travis bereitet sich auf die bevorstehende NFL-Vorsaison vor – und Taylors "The Eras"-Tour wird im Mai fortgesetzt. Die fast vierstündigen Konzerte erfordern ebenfalls eine hervorragende körperliche Verfassung.

Vier Monate zuvor öffnete Taylor in einem aufschlussreichen Interview mit Time ihr Herz und verriet Einzelheiten über die Entwicklung ihrer Beziehung zu Travis. Sie erklärte, wie ihre Verbindung durch gegenseitige Bewunderung und Unterstützung entstand: "Das fing alles damit an, dass Travis mich auf sehr liebenswerte Weise in seinem Podcast aufs Podest stellte, was ich verdammt cool fand." Dies war der Beginn einer tiefen Beziehung, die sich fernab der öffentlichen Aufmerksamkeit entwickelte. "Als ich zu dem ersten Spiel ging, waren wir schon ein Paar. Ich glaube, einige Leute denken, dass sie unser erstes Date bei diesem Spiel gesehen haben? Wir wären nie so durchgeknallt, dass wir ein erstes Date so öffentlich machen", stellt Taylor klar und entkräftet damit jegliche Gerüchte über den Beginn ihrer Romanze.

