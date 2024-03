"Gebt mir Ohrstöpsel": Katie Price' Showeinlage enttäuscht!

Das ging wohl nach hinten los! Katie Price (45) versucht seit geraumer Zeit, als Sängerin durchzustarten – bisher scheiterten ihre Versuche jedoch kläglich. Nach einem Gastauftritt in dem Musical "Sleeping Beauty" konnte sie sich nach eigenen Angaben aber vor Anfragen kaum retten. Der Zuspruch schien das ehemalige Boxenluder bestärkt zu haben, denn im Rahmen eines Brunches schnappte sich die Britin ein Mikrofon und gab den Song "Hit Me Baby One More Time" von Britney Spears (42) zum Besten. Das Video ihrer Performance kursiert derzeit im Netz – den Fans sagt Katies Auftritt allerdings eher weniger zu. "Gebt mir Ohrstöpsel", lautet ein hämischer Kommentar auf Instagram. "Gebt mir Kraft", kommentierte ein weiterer User.

Auch finanziell könnte es für die britische TV-Bekanntheit deutlich besser laufen: Katie häufte laut Daily Mail einen Schuldenberg von rund 3,7 Millionen Euro Steuern an – da sie das Geld nicht aufbringen kann, meldete die Amateursängerin erneut Insolvenz an. Nun droht der fünffachen Mutter nicht nur der Verlust ihrer 2,2 Millionen Euro teuren Villa und einiger Wertgegenstände, sondern auch eine Gefängnisstrafe wegen Insolvenzbetrugs.

Zumindest privat hatte Katie aber vor Kurzem Grund zur Freude: Nachdem sie vor wenigen Wochen publik gemacht hatte, dass sie kaum Kontakt zu ihrem Sohn Junior Savva Andre (18) habe, feierte sie kürzlich den Muttertag zusammen mit dem Teenager. "Muttertag mit meinen Babys", lautete die Bildunterschrift zu einem niedlichen Instagram-Beitrag, der Katie im Kreise ihrer Kinder, einschließlich Junior, zeigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Kindern in einem Restaurant, März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr, dass Katie Price weiterhin an ihrer Gesangskarriere feilen sollte? Bitte nicht! Sie kann nicht singen. Auf jeden Fall! Sie hat Talent. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de