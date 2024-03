Turbulenter Geburtstag: Wayne Carpendale teilt ein Nacktfoto

Wayne Carpendale (47) feiert seinen Ehrentag auf ganz besondere Art! Der Moderator teilt nämlich auf seinem Instagram-Account mehrere Schnappschüsse, die seinen turbulenten Geburtstag verbildlichen und gewährt einen Anblick der etwas anderen Art: Der Schauspieler liegt mit ausgestrecktem Bein splitterfasernackt im Bett und schläft. Normalerweise zeigt sich die Fernsehbekanntheit eher weniger freizügig in der Öffentlichkeit. "Drei Torten, viele Happy Birthdays und fantasmorganische Zeit mit Family und Friends! Besser konnte ich nicht 47 werden", kommentiert er seinen Beitrag.

Außerdem bedankt sich Wayne zusätzlich bei seiner Liebsten. "Danke an meinen Schatz Annemarie Carpendale (46) für all diese hammer Überraschungen und einfach dafür, dass es dich gibt!", schwärmt der 47-Jährige, ohne das ungewöhnliche Bild näher zu erwähnen. Seinen Fans fällt die Aufnahme dafür umso mehr auf und in der Kommentarspalte unter seinem Beitrag häufen sich belustigte Anmerkungen seiner Bewunderer. "Happy Birthday. Bein raus zum Bremsen!", scherzt beispielsweise ein Nutzer der Social-Media-Plattform.

Dass sich der Sohn von Howard Carpendale (78) und seine Annemarie zu einem echten Promi-Traumpaar entwickelten, wäre damals fast nicht der Fall gewesen! In einem Interview mit Bild enthüllte die 46-Jährige nämlich: "Das war nicht Liebe auf den ersten Blick, keiner von uns dachte da ans Heiraten. Am Anfang war es einfach nur ein netter Flirt!" Am Anfang ihrer Beziehung habe es einige Wochen gedauert, bis sich zwischen den beiden TV-Berühmtheiten etwas Ernstes entwickelt habe. Mittlerweile sind Wayne und seine Ehefrau seit über zehn Jahren überglücklich miteinander verheiratet und haben seit 2018 den gemeinsamen Sohn Mads.

Instagram / annie_carpendale Annemarie, Wayne und Mads Carpendale

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn Mads

