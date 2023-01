So süß schwärmt Ex-Playboy-Bunny Holly Madison von ihrem Ex!

Sie halten zusammen! Nachdem Hugh Hefners (✝91) Ex-Freundin Holly Madison (43) aus der Playboy-Villa ausgezogen war, heiratete sie 2013 Pasquale Rotella. Nachwuchs ließ auch nicht lange auf sich warten – ihre Kinder Rainbow Aurora und Forest Leonardo machten das Liebesglück der beiden perfekt. Vor drei Jahren verkündete das Paar dennoch ihre Trennung. Im Schlechten sind sie aber wohl nicht auseinandergegangen: In einem Interview schwärmte Holly von der liebevollen Beziehung zu ihrem Ex-Mann!

Die 43-Jährige ziehe ihre Kinder trotz Scheidung zusammen mit deren Vater auf, gab sie gegenüber Us Weekly preis. "Ehrlich gesagt, habe ich es wirklich leicht", sagte sie. "Meine Kinder haben einen wirklich tollen, engagierten Vater. Ich kann mich nicht beklagen." Sie sei froh darüber, dass Pasquale seine Rolle als Papa so ernst nehme: "Ich habe wirklich Glück, dass ich meine Kinder mit jemandem aufziehe, der nur das Beste für sie will."

Auch wenn die Familie für sie an erster Stelle stehe, so richtig loslassen kann die Blondine ihre turbulente Zeit als Playboy-Bunny anscheinend nicht. Am 23. Januar feiert Hollys neue Show "The Playboy Murders" Premiere. Neben der Moderation soll der TV-Star auch die Produktion der True-Crime-Serie übernommen haben: "Ich dachte, ich weiß alles über die Playboy-Geschichte und was mit jedem Playmate passiert ist, aber von diesen Fällen habe ich noch nie gehört", verriet sie begeistert.

Getty Images Hugh Hefner und Holly Madison, 2006 in Cannes

Getty Images Holly Madison, Ex-Playboy-Bunny

Getty Images Holly Madison beim #REVOLVEfestival im April 2018

