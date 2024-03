Iris Klein heißt ihren neugeborenen Enkelsohn willkommen

Iris Klein (56) heißt ihr neues Familienmitglied herzlich willkommen! Am 25. März hat das zweite Kind von Jennifer Frankhauser (31) das Licht der Welterblickt – das gab die Halbschwester von Daniela Katzenberger (37) vor wenigen Minuten mit einem niedlichen Instagram-Beitrag bekannt. Nun darf auch Oma Iris sich ganz offiziell in der Öffentlichkeit über den Zuwachs freuen. Sie repostet Jennifers Bild, auf dem die Hände der frischgebackenen Eltern, des Bruders Damian und des Neugeborenen zu sehen sind. "Willkommen in unserer Familie, kleiner Milan", kommentiert sie ihren Beitrag.

Die Follower der ehemaligen Promi Big Brother-Kandidatin freuen sich mit ihr. Neben zahlreichen Glückwünschen erhält Iris liebevolle Kommentare wie: "Glückwunsch Omi... Ach, ist das schön. Omi zu sein, ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen… Schöne Zeit euch", "Es gibt nichts Schöneres, als neues Leben begrüßen zu dürfen" und "Lieber Milan, herzlich willkommen bei den besten Eltern und der coolsten Oma." Die Fans werden sich sicherlich schon bald über die eine oder andere Story von Iris und dem kleinen Milan freuen können.

Mit der Geburt von Milan hat Jennifer nun zwei Racker, um die sie sich kümmert. Zum Endspurt ihrer Schwangerschaft kamen der einstigen Dschungelcamp-Siegerin einige Sorgen. Kann sie ihren beiden Kindern zukünftig gerecht werden? "Davor habe ich offen gesagt großen Respekt und hoffe, dass ich das gut meistern werde", verriet sie offen und ehrlich gegenüber Bild. Zuversichtlich fügte sie hinzu: "Ich werde mein Bestes geben und versuchen, beiden gleich gerecht zu werden." Ihr Partner Steffen König stehe ihr aber jederzeit unterstützend zur Seite. Schon während der Schwangerschaft sei er immer für sie da gewesen.

Instagram / iris_klein_mama_ Jennifer Frankhauser und Iris Klein

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König mit ihrem Sohn Damian im Juni 2023

