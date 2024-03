Nach Missbrauch: Mel B. hatte Schwierigkeiten zu vertrauen!

Lange war Mel B. (48) mit ihrem Ex-Mann Stephen Belafonte (48) verheiratet. Seit ihrer Trennung im Jahr 2017 spricht sie offen über den Horror, den sie während ihrer Ehe erleben musste. In Olivia Attwoods (32) Podcast "So Wrong It's Right" erzählt das Spice Girls-Mitglied jetzt, wie der Missbrauch ihr auch im Nachhinein Schwierigkeiten bereitete. "Ich dachte ehrlich: Wenn ich das durchgemacht habe, wie kann ich überhaupt anfangen, irgendjemandem zu vertrauen?", gesteht sie während des Gesprächs. Für Mel sei es unglaublich schwierig gewesen und sie habe eine lange Zeit gebraucht, um sich auf eine intime Beziehung mit ihrem jetzigen Verlobten Rory McPhee einzulassen, fügt die Sängerin hinzu.

Die Schwierigkeiten entstanden, da sie in ihrer Ehe lange nicht realisiert habe, was eigentlich vor sich ging. "Ehe man sich versieht, ist man in einer Situation, in der man körperlich, seelisch und finanziell missbraucht wird, gefangen ist und keinen Ausweg findet", erklärt Mel. Zudem habe er sie auch von ihrer Familie und ihren Freunden isoliert, indem er ihnen sagte, dass Mel sie nicht sehen wollte. "Selbst wenn ich gedacht hätte 'Ich werde ihn auf jeden Fall verlassen', wohin sollte ich gehen?", offenbart die 48-Jährige.

Doch auch wenn Mel ihrem Rory zunächst sagte, sie würde nie wieder heiraten und keine Kinder mehr bekommen, habe sie am Ende doch erkannt, dass er der Richtige für sie ist. "Er ist ein guter Mann, der mich verehrt und ich verehre ihn. Wir sprechen einfach die gleiche Sprache, weil wir beide aus Leeds kommen", schwärmt die Britin. Mel und der Hairstylist verlobten sich vor zwei Jahren ganz romantisch zwischen Rosenblättern und Kaminfeuer. Wann die beiden sich das Jawort geben werden, ist aber noch nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mel B. und Stephen Belafonte im Dezember 2014

Anzeige Anzeige

Instagram / officialmelb Mel B. und Rory McPhee

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Mel so offen über ihren Missbrauch und die Nachfolgen redet? Ich finde es sehr wichtig und sehr mutig von ihr. Ich glaube, sie sollte damit abschließen – für sich selbst und ihre Beziehung. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de