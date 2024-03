Meilenstein: Leah Remini feiert ihren Universitätsabschluss!

Leah Remini (53) wurde mit ihrer Rolle in der US-Serie King of Queens zum weltweit gefeierten Serienstar. Doch obwohl sie vor allem schauspielerisch bereits viele Erfolge verbuchen konnte, schien ihr dennoch etwas zu fehlen: ihr Universitätsabschluss. Diesen holte die Schauspielerin kürzlich nach und feiert das nun mit ihren Fans im Netz. Zu einem Instagram-Post, der ihr Diplom zeigt, schreibt Leah: "Nach drei Jahren harter Arbeit, langen Nächten, Tränen und dem häufigen Wunsch, aufzugeben, habe ich einen Associate's Degree der NYU erworben."

Auch, wie es jetzt für sie weitergeht, weiß die gebürtige New Yorkerin bereits: "Jetzt arbeite ich an meinem Bachelor-Abschluss." Dass Leah diesen Meilenstein nun feiern kann, hat wohl vor allem sie selbst niemals kommen sehen. "Ich wollte viele Jahre lang unbedingt eine höhere Ausbildung machen, habe aber nicht weitergemacht, weil ich befürchtete, nicht klug genug zu sein", gibt sie ganz offen und ehrlich zu. Deswegen sei die Reise zu ihrem schulischen Glück auch alles andere als einfach gewesen. Wie sie selbst erzählt, habe sie die Schule damals bereits nach der achten Klasse verlassen. "Es ist nie zu spät, sich weiterzubilden und das zu verfolgen, was man schon immer für sich selbst erreichen wollte", ist ihr persönliches Fazit.

Schon im vergangenen Sommer ließ die Fernsehschönheit ihre Fans an ihrer Universitätsreise teilhaben. Nachdem sie ihr zweites Jahr an der New York University abgeschlossen hatte, zeigte sie sich voller Stolz auf Social Media. "Vor zwei Jahren hatte ich die Schulbildung einer Achtklässlerin, weil ich 35 Jahre in einer Sekte verbracht habe. Und jetzt, mit 52 Jahren, habe ich mein zweites Jahr an der NYU erfolgreich abgeschlossen", schrieb sie.

Getty Images Leah Remini, Schauspielerin

Getty Images Leah Remini in New York, Dezember 2018

