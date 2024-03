Spaß im Matsch: Halle Bailey kuschelt mit ihrem Baby Halo!

Halle Bailey (24) feiert ihren Geburtstag auf ganz besondere Weise: Von Kopf bis Fuß mit Schlamm bedeckt! Diesen Anblick teilt die Schauspielerin auf ihrem Instagram-Account und postet mehrere Schnappschüsse, auf denen sie mit ihrem Sohn Halo im Arm für die Kamera posiert. Bei dem schmuddeligen Spaß hat sie außerdem ihren Partner DDG (26) dabei, an dem ebenfalls von oben bis unten Matsch klebt. Auf dem Rücken des YouTubers steht in dunkler Schlammschrift geschrieben: "Halo's Daddy!" Ihren Beitrag kommentiert die junge Mutter mit einem glücklichen: "Das ist 24!"

Vor allem ihren Fans gefallen die Fotos sehr und sie machen ihre Begeisterung in der Kommentarspalte des Posts deutlich. "Ah, Halo ist so süß und pausbäckig. Ich liebe Pausbacken. Halle sieht so glücklich aus! Ich liebe das alles für sie!", schwärmt ein Nutzer der Social-Media-Plattform und ein weiterer merkt an: "Dieser Mann ist so glücklich darüber, Vater zu sein! Ich liebe das für Halle und Halo!" Viele Bewunderer der Arielle, die Meerjungfrau-Darstellerin sind außerdem sehr verblüfft und können es kaum fassen, wie sehr der kleine Halo gewachsen sei. "Was? Ich hätte schwören können, dass du gerade erst in ihrem Bauch warst, kleiner Mann!", heißt es beispielsweise.

Erst im Januar gab Halle bekannt, dass sie erstmals Mutter wurde. Die Schwangerschaft hielt die Berühmtheit hingegen geheim. Gegenüber Just Jared erklärte sie vor wenigen Wochen ihre Entscheidung: "Ich wollte auf gar keinen Fall meine größte Freude öffentlich teilen. Halo war mein Geschenk. Er ist der größte Segen und ich war nicht verpflichtet, ihn, mich oder meine Familie diesem unbarmherzigen Scheinwerferlicht auszusetzen." Bereits bevor sie ihr zuckersüßes Geheimnis lüftete, kursierten einige Gerüchte darüber, dass die 24-Jährige ein Baby erwarte, damals dementierten die Beauty und DDG die Schwangerschaft jedoch noch.

Instagram / hallebailey DDG, YouTuber

Getty Images Halle Bailey und DDG , Februar 2024

