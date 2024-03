Treffen Harry und William bei Hochzeit wieder aufeinander?

Zwischen Prinz Harry (39) und Prinz William (41) herrscht seit Jahren Eiszeit. Nach etlichen Vorwürfen Harrys gegen das Königshaus und auch speziell gegen seinen Bruder, sieht es nicht danach aus, dass sich in naher Zukunft etwas daran ändern wird. Doch in wenigen Monaten könnten die Söhne von König Charles III. (75) die Gelegenheit bekommen, sich endlich wiederzusehen und gegebenenfalls auszusprechen. Denn sowohl Harry als auch William soll eine Einladung zu der Hochzeit von Hugh Grosvenor (33), 7th Duke of Westminster, erhalten haben. Laut Daily Mail wird die Trauung in der Kathedrale von Chester stattfinden und von einem Großteil der britischen Aristokratie besucht.

Wie das Portal weiter berichtet, könnte an diesem Tag eine regelrechte Familienzusammenführung stattfinden. Denn neben den beiden Brüdern wurden wohl auch Vater Charles und Königin Camilla (76) eingeladen. Bei dem 75-Jährigen ist das aber keine Überraschung – immerhin ist Charles der Patenonkel des Herzogs von Westminster. Bisher ist jedoch noch nicht bestätigt, ob die Brüder kommen oder nicht. Ein Freund von William und Harry verriet allerdings gegenüber The Times: "Es ist unglaublich traurig, dass es so weit gekommen ist. Hugh ist einer der wenigen engen Freunde von William und Harry, der eine starke Bindung und einen guten Draht zu beiden aufrechterhalten hat."

Der Ehemann von Herzogin Meghan (42) setzt derweil wohl alles daran, die Wogen mit seinem Bruder wieder zu glätten. In wenigen Wochen soll der 39-Jährige im Rahmen einer Invictus-Games-Veranstaltung nach Großbritannien reisen. Bei seinem Besuch wolle er auch seinen Bruder treffen, um ihn "zurückzugewinnen". Dass das kein leichtes Unterfangen sein wird, sei dem Royal auch klar. "Er weiß, dass es nicht leicht sein wird. Aber er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass es wieder so zwischen ihnen wird, wie es einmal war", plauderte ein Insider im Mirror-Interview aus.

Royalfoto/face to face Hugh Grosvenor mit Prinz William, 2018

Getty Images Prince Harry am Februar 2024

