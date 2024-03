Ryan Gosling genießt seine Auszeit mit Ehefrau Eva und Kids

Ryan Gosling (43) hat sich im Schauspielbusiness längst einen Namen gemacht. Trotz seiner Erfolge in Hollywood soll er sich da jedoch auch immer wieder eine Auszeit abseits der roten Teppiche der Welt gönnen – so wie auch jetzt wieder. Wie OK! Magazine berichtet, genieße der Barbie-Darsteller aktuell seine freie Zeit gemeinsam mit seinen Liebsten. "Zeit mit Eva (50) und den Kindern zu verbringen hat natürlich oberste Priorität, aber er brauchte auch eine Pause", erklärt ein Insider und fügt hinzu: "Ryan arbeitet meist in großen Schüben und nimmt sich dann eine Auszeit, damit er mit vollem Tank zur nächsten Herausforderung zurückkehren kann."

Dass der 43-Jährige heute solch große Erfolge auf der Leinwand feiern kann, hat er zum Teil womöglich auch seiner Ehefrau zu verdanken. Denn Eva hatte sich auf eigenen Wunsch vor Jahren aus dem Showbusiness zurückgezogen. Stattdessen wollte sie lieber zu einhundert Prozent für die Familie da sein. "Es war fast so etwas wie eine nonverbale Vereinbarung, die lautete: 'Ok, er wird arbeiten und ich werde arbeiten, ich werde nur eben einfach hier arbeiten'", erklärte Eva im Gespräch bei der TV-Show "Today". Eine Entscheidung, die die 50-Jährige jedoch nie bereut hat – auch heute nicht, wie sie deutlich macht: "Es war ein Kinderspiel. Ich bin so glücklich."

Eva und Ryan hatten sich im Jahr 2011 während der Dreharbeiten zu "The Place Beyond the Pines" kennengelernt. Es scheint, als habe es damals bereits auf Anhieb zwischen ihnen gefunkt, denn nur kurze Zeit später zeigten sich die beiden auf einem gemeinsamen Date in der Öffentlichkeit. Während bis heute nicht genau bekannt ist, ob und wann die beiden sich das Jawort gegeben haben, machten ihre Kinder die Liebe in den vergangenen Jahren perfekt. Der "La La Land"-Darsteller und die einstige Schauspielerin sind stolze Eltern von zwei Mädchen, die sie jedoch aus der Öffentlichkeit heraushalten.

MEGA Ryan Gosling und Eva Mendes mit ihren Töchtern, März 2022

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

