Suizidversuch von Mel B.: Ex Stephen Belafonte war es egal

Mel B. (48) gibt einen Einblick in eines der dunkelsten Kapitel ihres Lebens. Im Interview bei der "The Drew Barrymore Show" erinnert sich das Spice Girl an einen Abend mit ihrem Ex-Mann Stephen Belafonte (48). "Je mehr Presse und Aufmerksamkeit ich erhielt, desto schlimmer wurden die Misshandlungen, weil er das Gefühl hatte, die Kontrolle über mich zu verlieren. Ich wollte einfach nicht mehr dort sein, daher nahm ich die Pillen", erzählt die Musikerin. Ihr sei kurz danach klar geworden, dass das ein Fehler war: "Also sagte ich ihm: 'Hör mal, ich habe etwas wirklich Dummes getan', und er antwortete: 'Und?'" Ihrem Ex habe es nicht gekümmert, dass sie sich das Leben nehmen wollte und er habe keine Anstalten gemacht, ihr zu helfen.

Die 48-Jährige soll in ihrer Ehe von Stephen verbal und körperlich misshandelt worden sein. Nach der Trennung 2017 fiel es ihr deshalb schwer, sich auf jemand Neues einzulassen. In Olivia Attwoods (32) Podcast "So Wrong It's Right" schilderte die Britin: "Ich dachte ehrlich: Wenn ich das durchgemacht habe, wie kann ich überhaupt anfangen, jemandem zu vertrauen?" Es habe lange gedauert und sei schwer gewesen, sich ihrem neuen Partner und jetzigen Verlobten Rory McPhee zu öffnen.

Nach dem Ende der Ehe habe Mel erneut mit Suizidgedanken zu kämpfen gehabt. Diese vertrieb sie mit einer Elektroschocktherapie auf den Balearen. Sechs Wochen lang sei sie täglich behandelt worden. Dabei seien die Neuronen in ihrem Gehirn "erneuert, neu vernetzt und geschockt" worden – und das mit Erfolg. "Jetzt kann ich ehrlich sagen, dass es für mich gewirkt hat – und ich werde mich einer erneuten Behandlung unterziehen", verriet sie gegenüber The Sun.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mel B, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Belafonte und Mel B. in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de