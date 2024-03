Neuverfilmung? "Fluch der Karibik"-Produzent verrät Details

Sieben Jahre ist es nun schon her, dass Captain Jack Sparrow mit der Black Pearl in die See gestochen ist. Nach dem Ende der Fluch der Karibik-Filmreihe im Jahr 2017 war es lange ein Hin und Her, ob es überhaupt einen weiteren Film des Franchise geben soll. Seit 2018 wird schon ein sechster Teil angeteasert, bislang aber ohne konkrete Details. Jetzt der Lichtblick: Vor einigen Tagen gab der Filmproduzent Jerry Bruckheimer (80) ein Interview zu genau diesem Thema. Im Gespräch mit ComicBook.com offenbarte er: "Wir rollen das noch mal komplett neu auf. Es wird ein Reboot werden, die sind einfacher zu realisieren als Fortsetzungen. Da muss man nämlich nicht darauf warten, dass bestimmte Schauspieler Zeit dafür haben."

Ein Reboot der Filme bedeutet, dass die Handlung zwar im gleichen Handlungs-Universum stattfindet, aber andere Charaktere im Fokus stehen. Hieße das letztlich, Johnny Depp (60) würde nicht als Jack Sparrow zurückkehren? Immerhin war er das Gesicht der Filme und viele Fans lieben ihn in der Rolle des trinkfesten Seefahrers. Möglicherweise könnte Jack Sparrow als Nebenfigur erscheinen, doch das wäre vielen Fans der Filme nicht genug. Auf der Plattform X schreibt ein Fan: "Kein Jack Sparrow, kein Interesse." Ein anderer meint sogar: "Es gibt etwas an 'Fluch der Karibik', das nicht ohne Johnny Depp gemacht werden kann. Dieses Franchise existiert nicht ohne Jack Sparrow."

Über die letzten Jahre wurden viele Namen im Rennen um die Hauptrolle des neuen Films genannt. Neben "The Bear"-Darstellerin Ayo Edebiri (28) war vor allem Margot Robbie (33) im Gespräch und wurde von den Fans online gefeiert. "Das wäre so krass!" und "Das ist genau das, was ich brauche! Ich hoffe, das passiert wirklich!", schreiben Margots Fans im Netz. Im Interview hat Jerry Bruckheimer sich allerdings noch nicht dazu geäußert, wen er in der Hauptrolle sieht.

ActionPress Johnny Depp, Orlando Bloom und Jack Davenport, 2006

Getty Images Margot Robbie, 2024

Würdet ihr euch einen weiteren "Fluch der Karibik"-Film auch ohne Johnny Depp angucken? Klar! Ein bisschen frischer Wind im Segel tut den Filmen bestimmt gut. Nein, seine Fans haben recht. Er gehört einfach dazu. Ergebnis anzeigen



