Bianca Censori fühlt sich zwischen Kanye und Kids unwohl

Ist das ein schlechtes Zeichen? Nach seinem Liebes-Aus mit Kim Kardashian (43) heiratete Kanye West (46) 2022 seine Yeezy-Mitarbeiterin Bianca Censori (29). Seither werden immer wieder Gerüchte laut, dass sich die Architektin in der Beziehung mit dem Rapper nicht unbedingt wohlfühlen soll. Diese werden bei einem Oster-Ausflug mit Kanyes Kindern nun befeuert. Auf Paparazzi-Fotos läuft Bianca dem Musiker in einem silbernen Ganzkörperanzug voraus und hält dabei Halt suchend ihren linken Arm umklammert. Ihr Blick ist dabei unsicher nach unten gerichtet.

Laut der Expertin für Körpersprache, Judi James, habe Bianca sich nicht wohlgefühlt. "Für Bianca gibt es eindeutig keine Osterpause, in der sie sich einfach in einer Cargo-Jeans entspannen und die Zeit mit der Familie genießen kann, so wie Kanye es in seinem bequemen Outfit tut", erklärt sie im Interview Mirror und spielt dabei auf die schlagzeilenwürdigen Looks der Beauty an. "Dass sie vor der Gruppe läuft, verstärkt den Eindruck, dass sie ausgegrenzt wird. Es lässt sie eher wie ein Werbegag aussehen, statt wie die coole Stiefmutter", erklärt Judi.

In den vergangenen Monaten waren sogar mehrmals Gerüchte aufgekommen, dass Biancas Familie sich große Sorgen um sie wegen ihrer Beziehung zu Kanye mache – das wurde vor wenigen Tagen aber von Angelina, der Schwester der 29-Jährigen, klargestellt. "Wir alle unterstützen [Kanye]", erklärte sie im Interview mit Herald Sun. "Das ist alles nur Quatsch. Kürzlich gab es etwas über meinen Vater. Mein Vater redet nie. Nichts davon ist wahr", stellte sie klar.

Anzeige Anzeige

ShotbyJuliann / BACKGRID Bianca Censori und Kanye West, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Bianca sich unwohl gefühlt hat? Ja, es sieht ganz danach aus! Nein, sie war bestimmt nur genervt wegen der Paparazzi. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de