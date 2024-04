Steckt Stefan Raab etwa hinter dem Anzeigenhauptmeister?

Seit wenigen Tagen hoffen die Fans auf Stefan Raabs (57) Rückkehr. Der Showmaster war vor knapp zehn Jahren von der Bildfläche verschwunden. Nun bringt das Internetphänomen, der selbsternannte Anzeigenhauptmeister Niclas M., Stefans mögliches TV-Comeback erneut ins Spiel. Auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht der 18-Jährige ein Video, das auf eine Zusammenarbeit mit dem Moderator hindeutet. Im Wald entdeckt er einen Verkehrssünder: "Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass hier schon wieder einer mitten im Wald parkt. Bestimmt wieder ein Angler, der hier herumsteht. Das kostet 55 Euro." Niclas notiert das Kennzeichen, das mit K startet und mit SR und einer Zahlenkombination endet. "SR könnte auch für Stefan Raab stehen", sagt der Anzeigenhauptmeister in dem Clip. Arbeiten er und Stefan etwa zusammen?

Oder steckt doch etwas anderes dahinter? Unter dem Beitrag wird bereits wild spekuliert. "Stellt euch vor: Der Anzeigenhauptmeister war von Anfang an als Verarsche geplant. Von Stefan Raab. Das wäre ein Geniestreich", kommentiert ein Nutzer. "Raab macht gemeinsame Sache mit dem Anzeigenhauptmeister: Das ist das, was die Welt jetzt braucht", freut sich ein anderer Follower.

Zuvor hatte der 57-Jährige in einem Instagram-Video angedeutet, am 14. September gegen die Boxerin Regina Halmich (47) in den Ring zu steigen. Tickets für den Kampf soll es bereits am heutigen 2. April ab 15 Uhr geben. Dann wird sich auch zeigen, ob Stefans mögliches Comeback Realität oder doch nur ein Aprilscherz ist. Viele Fans sind der Meinung, dass sich der ehemalige "TV total"-Moderator nur einen Scherz erlaubt.

Stefan Raab, TV-Moderator

Stefan Raab, Showmaster

