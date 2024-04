2021 der Kindesgefährdung verurteilt: Drake Bell wehrt sich

Im Sommer 2021 hatte Drake Bell (37) wegen Kindesgefährdung vor Gericht gestanden. Der Schauspieler soll Jugendlichen unangemessene Nachrichten geschickt haben. Nachdem er sich schuldig bekannt hatte, wurde eine Strafe von zwei Jahren auf Bewährung festgesetzt. Nun bezieht der einstige Kinderstar erneut Stellung zu den Vorwürfen und betont: Nichts davon entspreche der Wahrheit. "Ich habe auf einige DMs geantwortet und war unglaublich unverantwortlich und habe mich in Gespräche verwickeln lassen, die ich nicht hätte führen dürfen", stellt er im Podcast "Not Skinny But Not Fat" klar. Erst danach sei ihm klar geworden, dass er mit jemandem gesprochen habe, "mit dem er nicht hätte sprechen dürfen". "Es hat sich zu diesen Anschuldigungen hochgeschaukelt, die nicht wahr waren", erklärt Drake weiter.

Warum sich der "Drake & Josh"-Star trotzdem in der Verhandlung schuldig bekannt hatte, kann er auch erklären. "[Ich] habe mich schließlich schuldig bekannt, weil ich finanziell am Boden zerstört war und ich hatte gerade einen Sohn bekommen und wollte meiner Familie das alles nicht mehr zumuten. Am Ende habe ich den Prozess so durchlaufen, wie ich es getan habe. Das bereue ich sehr", meint der 37-Jährige. Vor seinem Schuldeingeständnis hatte Drake nämlich eigentlich auf nicht schuldig plädiert. Nachdem er dementiert hatte, unangemessene Bilder verschickt zu haben, sei seine Aussage untersucht und schließlich bestätigt worden, dass der Vorwurf falsch sei.

In den vergangenen Wochen machte Drake vor allem mit der Doku "Quiet On Set" Schlagzeilen. Der Film deckt sexuellen Missbrauch am Set von Kinderserien und -filmen auf. Im Zentrum steht vor allem der Sender Nickelodeon. Der US-Amerikaner offenbarte darin, dass sein Sprachtrainer Brian Peck sich ihm am Set der "The Amanda Show" unangemessen genähert hatte: "Ich schlief auf der Couch, auf der ich normalerweise schlafe, und wachte durch ihn auf... Ich öffnete meine Augen und wachte auf, und er... er griff mich sexuell an."

Getty Images Drake Bell, Schauspieler

Instagram / drakebell Drake Bell (r.) mit seiner Frau und seinem Sohn im Disneyland, 2022

