Sandra hatte bei "Prominent getrennt" noch Gefühle für Tommy

Bei Prominent getrennt müssen sich Sandra Sicora (31) und Tommy Pedroni als Ex-Paar trotz ihrer Vergangenheit wieder zusammenraufen. Doch auch wenn ihre Beziehung nicht gut endete, hat die Reality-TV-Bekanntheit das Thema wohl noch nicht so ganz abgeschlossen. Im Promiflash-Interview gesteht sie: "Meine Gefühle für Tommy waren definitiv noch vorhanden, als ich ihn das erste Mal wieder sah." Vor Show-Beginn hatten die beiden keinen Kontakt zueinander. Wohl auch deswegen machte sich die Influencerin im Vorfeld Gedanken, wie ihr Wiedersehen mit dem Franzosen ablaufen würde.

"Ich war sehr aufgeregt, Tommy wiederzusehen. Immerhin war er meine große Liebe", verrät die 31-Jährige weiter gegenüber Promiflash. Nach ihrer Trennung habe Sandra mehrfach versucht, die Sache mit ihrem Ex wieder geradezubiegen – doch dieser zeigte ihr die kalte Schulter. Auch deswegen hatte sie vor "Prominent getrennt" Muffensausen. "Ich hatte Angst, dass er auch nach all dieser Zeit noch so distanziert zu mir sein könnte", erklärt sie abschließend.

2022 stellten Sandra und Tommy ihre Liebe bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe – und scheiterten kläglich. Damals kam sie dem Verführer Flocke (25) viel zu nah und verletzte ihren Partner damit zutiefst. "Sandra ist die erste Frau, die ich liebe und die erste Frau, die mir das Herz bricht", hatte Tommy damals am Lagerfeuer unter Tränen erklärt. Nach der Show erklärte er die Beziehung für gescheitert.

Anzeige Anzeige

RTL Tommy Pedroni und Sandra Sicora bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL+ Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Sandra bei "Prominent getrennt" noch Gefühle für Tommy hatte? Ich finde es irgendwie merkwürdig! Ich bin nicht überrascht, aber der Zug ist abgefahren! Sie tut mir leid... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de