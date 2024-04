Wegen seiner Söhne: Alan Ritchson unterbrach Suizidversuch

Der US-amerikanische Darsteller Alan Ritchson (39) kann auf eine erfolgreiche Karriere als Schauspieler und Model zurückschauen. Mit seinen Rollen in Filmen wie "Jack Reacher" oder Fast & Furious konnte er internationalen Erfolg erlangen. Doch seine Traumkarriere ist getrübt von einigen schweren Schattenmomenten. Im Interview mit The Hollywood Reporter spricht er nun ganz offen über seine dunkelsten Tage. Im Jahr 2019 beging Alan einen Suizidversuch, wie er nun preisgibt. Währenddessen sei ihm jedoch eine Vision seiner Söhne im Erwachsenenalter erschienen. "Sie baten mich in aller Ruhe, es nicht zu tun, und sagten mir, sie wollten, dass ich hier bin, lebendig und Teil ihres Lebens", erinnert sich der Actionheld. Rückblickend ist er sich heute sicher: Diese imaginäre Erscheinung seiner Söhne habe ihm damals das Leben gerettet.

Zu dieser Zeit kämpfte Alan gegen zahlreiche Probleme. Damals plante er zusammen mit seiner Geschäftspartnerin ein großes Filmprojekt. Seine ehemalige Kollegin hätte ihn jedoch erpresst, verrät der "Blue Mountain State"-Star im Interview. Er wirft ihr vor: "Sie stellte mir ein Ultimatum, in ihr Zimmer zu kommen und sagte, wenn ich das nicht täte, würde sie das Geschäft und mich zerstören." Seine Businesspartnerin hätte ihm gedroht, ansonsten zu behaupten, er habe sie sexuell belästigt", gibt der Schauspieler an. "Es war wirklich enttäuschend und wurde zu einem perfekten Gewitter", erinnert er sich.

Auch über negative Erfahrungen, die Alan während seiner Zeit als Model machte, spricht er ganz offen mit The Hollywood Reporter. Als junges Model sei er zu einem berühmten Fotografen ins Hotelzimmer geschickt worden. Der Grund: Er sollte Nacktaufnahmen für eine lukrative Kampagne schießen. Bei dem Shooting ging es jedoch um etwas ganz anderes. "Ich wurde von diesem Kerl sexuell belästigt", berichtet Alan nun Jahrzehnte später.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / catritchson Catherine und Alan Ritchson und ihre drei Söhne im Februar 2024

Getty Images Catherine Ritchson und Alan Ritchson, Ehepaar



