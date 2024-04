Dank Ekat: Detlef Soost hat mit "Let's Dance" abgespeckt

Das harte Training zahlt sich aus! Detlef D! Soost (53) nimmt derzeit an Let's Dance teil und muss dafür wochenlang mit seiner Partnerin Ekaterina Leonova (36) die Tänze einstudieren. Der viele Sport macht sich mittlerweile auch an seinem Körper bemerkbar! "Am Donnerstag, bei der Anprobe meiner Hose, haben wir festgestellt, dass sie ein ganzes Stück enger genäht werden muss. Meine Shirts sitzen auf jeden Fall lockerer, da sind einige Kilos runter. Und ich sehe es auch an der Silhouette, wenn ich mich im Spiegel anschaue", gibt der ehemalige Popstars-Coach im Interview mit Bild zu. Wie viel er abgenommen hat, wisse er aber nicht genau.

Detlefs Frau Kate Hall (40) hat auf jeden Fall auch schon gemerkt, dass ihr Mann derzeit sehr viel Sport treibt. "Kate hat zu mir gesagt: 'Schatzi, ich merke es besonders, wenn ich dich umarme, dass da schon ganz schön was weg ist'", plaudert der Tanzlehrer weiter aus. Seine Tanzpartnerin Ekaterina achte aber auch sehr penibel darauf, dass Detlef sich ordentlich ernährt. "Ekat lässt mich nicht trainieren, wenn ich nicht gefrühstückt habe. Deshalb bringt sie mir immer Frühstück mit. Ich muss es zwar schnell essen, aber aufessen, sonst darf ich nicht trainieren", betont er.

Bei "Let's Dance" haben sich Detlef und Ekat gesucht und gefunden. Woche für Woche stellen sie unter Beweis, dass sie ein richtiges Dream-Team sind. Kürzlich schwärmte auch die Profitänzerin von dem 53-Jährigen in ihrer Instagram-Story. "Ich sehe einen sehr sensiblen, liebevollen, herzlichen und verletzlichen Mann hinter der harten Schale", gab sie zu und betonte, dass sie sich in dieser Hinsicht sehr ähnlich seien.

RTL / Arya Shirazi Detlef Soost bei "Let's Dance"

Getty Images Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost bei "Let's Dance" 2024

