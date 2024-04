Dieser "Let's Dance"-Star soll heute seine Sachen packen!

Ist für diesen Promi heute Schluss? Am heutigen Abend wird den Let's Dance-Zuschauern einiges geboten. Nicht nur Jannik Schümann (31) wird mit seiner Schauspielkollegin Emma Nova und Profi Ekaterina Leonova (36) das Parkett eröffnen, auch die diesjährigen Kandidaten haben nach der Osterpause einige schöne Performances in petto. Einer von ihnen muss am Ende aber seine Tanzschuhe einpacken. Die Promiflash-Leser sind sich einig, für wen es sich heute ausgetanzt haben sollte. Von insgesamt 2.896 Umfrage-Teilnehmern [Stand: 5. April, 17:07 Uhr] stimmen ganze 1.250 Personen, was 43,2 Prozent entspricht, für Ann-Kathrin Bendixen.

Nicht nur für die Influencerin könnte es heute eng werden. 872 Stimmen und somit 30,1 Prozent erhält Motivationscoach Biyon Kattilathu (39), der gemeinsam mit Marta Arndt (34) das Parkett unsicher macht. Mit einigem Abstand und 264 Votes (9,1 Prozent) folgt ihm Schauspieler Mark Keller (58) mit Kathrin Menzinger (35). Keine Sorgen machen muss sich höchstwahrscheinlich Promi-Spross Gabriel Kelly (22). Nur 34 Abstimmer, was lediglich 1,2 Prozent entspricht, möchten, dass der Musiker die Show verlässt.

Tatsächlich rechnete Ann-Kathrin bereits in der vergangenen Show damit, ihre Sachen packen zu müssen. "Ich war mir so sicher, dass es nicht reicht", erzählte sie im Anschluss der Sendung gegenüber RTL. "Ich habe wirklich in mir drin eine komplette Leere gespürt. Ich war mir komplett sicher, dass ich raus bin", führte der Tanzneuling weiter aus. Im Gegensatz zur vergangenen "Let's Dance"-Ausgabe, in der Ann-Kathrin mit Mikael Tatarkin über die Tanzfläche wirbelte, darf sie sich heute aber wieder auf ihren Profi und Neu-Papa Valentin Lusin (37) freuen.

Getty Images Marta Arndt und Biyon Kattilathu

Getty Images Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

