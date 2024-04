Elizabeth Hurley thematisiert Sex-Gerüchte mit Prinz Harry

Prinz Harrys (39) Memoiren "Reserve" sorgten in der Vergangenheit für ordentlich Aufsehen. Darin packte der Ex-Royal unter anderem über seine wilde Jugend aus – eines der Themen war sein damaliges erstes Mal. Nachdem er diese Erfahrung geschildert hatte, waren sich viele einig: bei der Dame im Amt konnte es sich nur um Elizabeth Hurley (58) handeln. Nun spricht die Schauspielerin selbst erstmals über das Ganze. "Er sagte: 'Sie war Engländerin. Sie war älter als ich. Es war in Gloucestershire.' Und sie sagten: 'Ah, das ist Elizabeth.' Das war völlig absurd", entgegnete sie auf eine Publikumsfrage bei "Watch What Happens Live With Andy Cohen".

Für die 58-Jährige seien die Gerüchte regelrecht an den Haaren herbeigezogen. Gerade mal ein paar Eigenschaften würden keinerlei Anlass dazu geben, direkt auf einen bestimmten Menschen schließen zu können, meint sie. "Es war, als würde man sagen: 'Er sieht toll aus. Er ist Amerikaner.' Oh, es ist Andy Cohen", erklärt Liz bestimmt. Um dann auch noch deutlicher zu machen, dass es sich bei der Frau, die einst den royalen Rotschopf entjungferte, nicht um sie gehandelt habe, merkt die "Strictly Confidential"-Darstellerin zuletzt noch an: "Ich habe ihn nie in meinem Leben getroffen."

Obwohl das Buch des 39-Jährigen auch für einige Kontroversen gesorgt hatte, soll mit dem Waschen seiner dreckigen Wäsche wohl noch lange nicht Schluss sein – oder etwa doch? Wie der Autor Tom Quinn gegenüber Mirror zu verstehen gab, plane Harry bereits den zweiten Teil von "Reserve" – wobei der zweifache Vater und seine Frau Herzogin Meghan (42) diesmal jedoch einen versöhnlicheren Ton anschlagen wollen. Worüber genau die Sussexes stattdessen schreiben werden, bleibt vorerst abzuwarten. Es sei jedoch bereits jetzt zu erwarten, dass auch die Fortsetzung der Biografie des Royals für erneutes Aufsehen quer über den Globus sorgen wird.

Getty Images Elizabeth Hurley, Schauspielerin

Getty Images Prinz Harry, 2023

