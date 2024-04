Endlich: Das sind die letzten vier "Masked Singer"-Kostüme!

Die zehnte Staffel der beliebten Rätselshow The Masked Singer geht endlich los! Auch in diesem Jahr verstecken sich wieder motivierte Stars unter kreativen Masken. Schon vor der ersten Show lieferte der Sender den Fans bereits erste exklusive Einblicke auf die diesjährigen Maskierungen. Im Vorfeld veröffentlichte ProSieben auf Instagram Fotos von vier Maskierungen: So sind die Couchpotato, die Zuckerwatte, der Robodog und das Krokodil den aufmerksamen Fans schon bekannt. In der ersten Folge feiern jetzt auch noch vier weitere maskierte Stars ihren ersten Auftritt. Die neuen Kostüme sind: Der Floh, der Flip Flop, der Babylöwe und Elgonia.

Auf der Webseite veröffentlicht "The Masked Singer" noch weitere Details zu den neuen Masken. Über den Floh gibt der Sender vielversprechend preis: "Vorlaut. Frech. Der Floh. Man kann ihn nicht überhören und er hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen." Auch über den Flip Flop gibt es noch weitere Informationen von ProSieben. "Locker und lässig. Der Flip Flop ist ein Sunnyboy und wo er auftaucht, sind Good Vibes und gute Laune vorprogrammiert", verrät der Sender. Aufgrund einer komplexen Innenkonstruktion sei dieses Kostüm die aufwändigste Maske der Staffel.

Doch wie kommen die neuen Kostüme bei den Fans an? Einige Zuschauer zeigen sich begeistert von den neuen kreativen Masken. "Ich liebe die neuen Kostüme so sehr", schwärmt ein Nutzer auf Instagram. Doch scheinbar teilen nicht alle diese Meinung. "Was sind das diesmal für komische Masken? Vor allem bei der Jubiläumsstaffel irgendwie schade", schreibt ein weiterer User enttäuscht.

ProSieben/Willi Weber Der Flip Flop von "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der Babylöwe von "The Masked Singer" 2024

Welche der vier neuen Masken gefällt euch am Besten? Der Floh ist so niedlich mit der Schnecke! Ich finde den Flip Flop toll! Elgonia gefällt mir sehr gut! Ich mag den Babylöwen!



