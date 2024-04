Provoziert Kanye West mit Biancas Outfits seine Ex-Frau Kim?

Kanye West (46) und Kim Kardashian (43) sind seit November 2022 offiziell geschieden. Doch die Sache zwischen ihnen scheint immer noch nicht ganz abgeschlossen zu sein. Eine Expertin für Körpersprache vermutet nun, dass der Rapper versuche, seine Ex-Frau mit den gewagten Outfits seiner Neuen zu provozieren. Judi James glaubt, dass er "eine Version von [Kim] gefunden hat, die ihn vergöttert, die genauso schön ist und die sich gerne so kleidet und verhält, wie er es will." Damit soll er der Skims-Gründerin zeigen wollen, dass er in seiner Beziehung mit Bianca Censori (29) glücklicher ist als mit ihr.

Die Expertin schätzt, dass die schockierenden Looks eine Art Mutprobe für die Ehefrau des "Famous"-Interpreten darstellen. Die Architektin fiel in letzter Zeit häufiger mit ihrer Kleidung auf. Wie Mail Online berichtete, trug sie bei einem Shopping-Ausflug in Paris eine Strumpfhose und eine Felljacke. Die Unterwäsche schien Bianca allerdings in Los Angeles vergessen zu haben, denn sie präsentierte sich den Paparazzi untenrum nackt. Die französischen Behörden könnten ihr deshalb sogar noch eine gehörige Strafe wegen Exhibitionismus aufdrücken. Ob sie die 15.000 Euro schon zahlen musste, ist bisher nicht bekannt.

Die freizügigen Outfits der 29-Jährigen sorgen nicht nur für Ärger mit dem Gesetz. Auch Biancas Vater soll wenig begeistert von den öffentlichen Auftritten seiner Tochter sein. Ein Insider packte gegenüber Daily Mail aus: "Ihr Vater hat vor, ein ernstes Wort mit Kanye zu reden. Leo wird sich nicht von Kanyes Erfolg einschüchtern lassen und ihm die Stirn bieten." Die Eltern hatten schon versucht, mit der Yeezy-Architektin persönlich zu sprechen – allerdings ohne Erfolg. Der Familienvater könnte ein ganz schön einschüchternder Gesprächspartner sein: In den 1980ern hatte er wegen Heroinbesitzes fünf Jahre in Haft verbracht.

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024

