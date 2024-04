Larissa meldet sich erstmals nach dem "Die Bachelors"-Drama

Larissa Katharina gibt ein Statement ab. Die Versicherungskauffrau bekam in dieser Staffel von Die Bachelors die allerletzte Rose von Sebastian Klaus (36). Das sorgte bei dem ein oder anderen Zuschauer aber für Unmut, da sie sich während der Staffel ihrer Gefühle nie richtig sicher war und einige fragwürdige Aussagen tätigte. In den vergangenen Wochen nahm sich Larissa aber Zeit, um alles zu reflektieren und betont nun in ihrer Instagram-Story: "Ich stehe hinter allem, was ich gesagt und getan habe, und möchte euch dennoch wissen lassen, dass ich mir für mich und meine Persönlichkeit trotzdem sehr viel mitnehme! Bachelor 2024 war eine große Learning-Session sowohl positiv als auch negativ."

Die 30-Jährige habe sich viel mit ihren Freunden und auch Bachelor-Kolleginnen ausgetauscht und ihr Verhalten analysiert. Auch ihr Ex hat ihr dabei geholfen: "Tatsächlich habe ich hier auf Bali auch meinen Ex-Freund noch mal getroffen [...]. Für mich genau der richtige Zeitpunkt, weil auch er mir noch mal ein paar Denkanstöße zu dem Ganzen geben konnte. Er hat es sich natürlich auch angeschaut und kennt mich sehr gut und meine Ängste", erzählt Larissa weiter. Sie sei sich mittlerweile sicher, dass alles genauso passiert ist, wie es passieren sollte.

In der letzten Nacht der Rosen hatte Larissa die Rose von Sebastian angenommen. Danach wurde aus dem Hamburger und der Siegburgerin allerdings nichts. "Die Liebe ging natürlich nicht sofort abhanden. Ich kämpfe gerne und ich kämpfe auch lange, aber wenn ich merke, dass der andere kein hundertprozentiges Interesse daran hat, dann...", gab der Bachelor in der Wiedersehensshow zu.

Die Bachelors, RTL Larissa, "Die Bachelors"-Kandidatin 2024

RTL Larissa und Bachelor Sebastian halten Händchen

