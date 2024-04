Sebastian belogen? "Die Bachelors"-Larissa rechtfertigt sich

Sie hat kein falsches Spiel gespielt! Für ihr Verhalten bei Die Bachelors musste Larissa Katharina einen Shitstorm einstecken. Viele Zuschauer beschuldigten sie, nur mit den Gefühlen von Sebastian Klaus (36) zu spielen und ihn zu belügen. In ihrer Instagram-Story rechtfertigt sich die Siegburgerin nun. "Ich bin wirklich einer der ehrlichsten Menschen, die es, glaube ich, gibt. Mein ganzer Freundeskreis, mein Kollegenkreis, jeder kann das bestätigen", betont Larissa. Laut ihr habe der Bachelor immer von ihrer Gefühlslage und ihren Zweifeln gewusst: "Er wusste von meiner Bindungsangst, er wusste, dass ich Probleme hatte, mich zu öffnen, er wusste, worauf er sich einlässt. Er ist dieses Risiko bewusst eingegangen und das ist auch wunderschön so, weil er wollte mir die Chance geben und ich habe auch versucht, ihm diese Chance zu geben."

Gen Ende der Staffel war Larissa ziemlich überfordert mit den Liebesbekundungen des Bachelors und beschuldigte ihn des Love-Bombings. Dennoch bereut sie die Erfahrung nicht: "Ich bereue nicht, diese Rose angenommen zu haben. Sebastian und ich hatten diese Chance einfach verdient, wir haben beide unsere Fehler gemacht, wir haben beide nicht richtig gehandelt. Aber es ist auch wirklich extrem schwierig, es ist eine Sondersituation", führt sie aus.

Nach dem Dream-Date war Larissas Fluchtinstinkt geweckt worden – sie wollte einfach nur weg. "Er hat mir wirklich extrem viele Komplimente gemacht. Die ganze Zeit an mir, mich geküsst – es war wirklich einfach viel zu viel. Dieses Love Bombing raubt mir Energie", gab sie in der Folge im Einzelinterview zu. Das kam bei den Zuschauern weniger gut an.

