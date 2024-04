Großer Verlust: Prinz Harry vermisst gute Beziehung zu Kate

Zwischen Prinz Harry (39) und dem Rest der britischen Königsfamilie herrschen schon seit einigen Jahren eisige Verhältnisse. Vor allem mit Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) haben es sich der Rotschopf und seine Frau Herzogin Meghan (42) verscherzt. Die zerrüttete Beziehung zur Gattin seines älteren Bruders soll ihn wohl besonders belasten. "Er vermisst diese warme, unkomplizierte Beziehung sehr", meint der Royal-Experte Tom Quinn im Interview mit Mirror. Kate habe in Harrys Leben einen besonderen Stellenwert gehabt, was die Umstände noch schwerer mache. "Der Verlust von Kate war für Harry der zweite große Verlust nach dem Verlust seiner Mutter", fügt Tom hinzu.

Seit mehreren Monaten bemüht sich der Sohn von König Charles (75) um eine Annäherung und Versöhnung mit dem Königshaus – letztendlich könnte aber alles an seiner Gattin scheitern. Vor allem deswegen befinde sich Harry aktuell in einer schwierigen Lage, wie der Autor ebenfalls preisgibt: "[Er] ist hin- und hergerissen zwischen der Loyalität zu seiner Frau und dem Bedauern über den Verlust der Frau, der er so nahe war." Die beiden angeheirateten Royal-Damen hatten ebenfalls einmal ein gutes Verhältnis – doch auch das ist nun wegen all der Anschuldigungen seitens der Sussexes Geschichte. Meghan jedoch fühle sich nicht "schuldig", wie Tom erwähnt. Sie habe in der Vergangenheit immer auf die Unterstützung von Kate gehofft, weil diese ebenfalls erst durch die Heirat Teil der Königsfamilie geworden ist. "Abgesehen von allem anderen wusste Meghan, dass Kate eine Außenseiterin war, und sie konnte einfach nicht verstehen, warum Kate immer die royale Linie verfolgte, anstatt sie, Meghan, die andere Außenseiterin, zu unterstützen", betont der Experte.

Dass es zwischen den beiden royalen Brüdern so kommen musste, soll nicht nur Harry, sondern auch William zusetzen. Dennoch soll der Schritt in Richtung Versöhnung seitens des Thronfolgers ziemlich unwahrscheinlich sein, wie Tom bereits in einem früheren Mirror-Interview erklärte: "William ist traurig und fassungslos darüber, wie schlimm die Dinge mit seinem Bruder geworden sind." "Aber er ist eben auch pragmatisch und denkt, dass Harry immer Ärger machen wird", fügt der Autor von "Guilded Youth" hinzu.

Getty Images Herzogin Meghan, März 2024

Getty Images Prinz Harry, Prinzessin Kate und Prinz William im Februar 2017

