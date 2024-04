Purple Disco Machine wollte nicht mit Taylor Swift arbeiten!

Als renommierter Musikproduzent hatte Purple Disco Machine schon die Gelegenheit, mit vielen großen Stars zusammenzuarbeiten. Auf Taylor Swift (34) hatte der DJ allerdings keine Lust. Zu Gast bei "Riverboat", erklärt der Dresdner seine Entscheidung, eine Kollaboration mit ihr abzulehnen: "Ich bin kein Swiftie [...]. Ich habe absolut nichts gegen ihre Musik. Aber das war zu weit weg von dem, was ich mache. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir beide da irgendetwas zusammen schaffen können." Doch die Fans der "Bad Blood"-Interpretin sollen ihn nicht falsch verstehen: Der Grammy-Gewinner würde mit ihr zusammenarbeiten, wenn es musikalisch passen sollte. "Die Chance wird auch noch mal kommen", ist sich der "Hypnotized"-Produzent sicher.

Zwischen Kylie Minogue (55) und Purple Disco Machine scheint die kreative Chemie eher zu stimmen. Für den Megastar erstellte der deutsche DJ einen Remix von ihrem Hit "Magic". Die Expertise des Musikers im Bereich Dance-Pop passte perfekt zu ihrer Rückkehr zu dem Genre. "Sie war total unkompliziert, kam im Jogginganzug rein und hat für alle Essen bestellt", erzählt er in der Talkshow. Nachdem er anfangs kaum ein Wort hätte sagen können, sorgte ihre lockere Art dafür, dass er sich am Anfang kaum getraut hätte, ein Wort zu sagen, habe ihre lockere Art dafür gesorgt, dass er sich schnell wohlgefühlt habe.

Taylor wird die Absage inzwischen verkraftet haben. Für ihr neues Album "The Tortured Poets Department" kollaborierte die Sängerin unter anderem mit Post Malone (28) und Florence + the Machine. Den Rapper kennt die 34-Jährige schon eine halbe Ewigkeit. 2018 waren sie sich zum ersten Mal begegnet. "Ich war gerade bei einer Radiosendung und wir liefen aneinander vorbei, als sie meinte, dass [mein Song] 'Better Now' so toll sei! Ich habe mich richtig gefreut", schwärmte Posty in der "Howard Stern Show".

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Post Malone, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Entscheidung von Purple Disco Machine, Taylors Angebot abzulehnen? Ich finde es beeindruckend. So ein Quatsch. Taylor kann man doch keinen Korb geben! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de