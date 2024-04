Tori Spelling nennt Ex Dean vor Freundin weiterhin "Babe"

Ob das nur eine alte Gewohnheit ist? Tori Spelling (50) und Dean McDermott (57) sind seit dem vergangenen Sommer getrennt – die Beverly Hills, 90210-Darstellerin reichte sogar vor wenigen Tagen die Scheidung ein. Trotz des Liebes-Aus soll das Ex-Paar sehr liebevoll miteinander umgehen, wie die Blondine erklärt. In ihrem Podcast "misSPELLING" plaudert die Schauspielerin aus: "Ich sage immer noch 'Babe'. Ich habe ihn immer Babe genannt." Und das sogar in der Anwesenheit von Deans neuer Partnerin Lily, wie Tori weiter ausführt: "Ich sage 'Babe' vor seiner Freundin."

Für die 50-Jährige sei es komisch, ihren Ex mit seinem Namen anzusprechen: "Ich frage mich: 'Wie soll ich ihn nennen? Dean?' Ich habe ihn seit 18 Jahren nicht mehr Dean genannt. Es ist so seltsam." Tori räumt ein, dass sie den 57-Jährigen jedoch nicht für immer mit diesem Kosenamen ansprechen werde. "Ich denke, wenn ich einen Freund oder jemand anderen habe, den ich Babe nenne, werde ich aufhören, [Dean] Babe zu nennen", erklärt die TV-Bekanntheit. Dabei soll die US-Amerikanerin nichts Böses im Schilde führen. Tori möge Lily schließlich sehr.

Obwohl die fünffache Mutter diejenige war, die die Scheidung wollte, scheinen sie einige Gewissensbisse zu plagen. "Ich werde nicht lügen, es gibt Momente, in denen ich mich frage: 'Hätte ich bleiben sollen?'", verriet Tori in ihrem Podcast. Doch gleichzeitig stellte sie sich die Frage, wie sich das Festhalten an der Beziehung auf ihren Nachwuchs ausgewirkt hätte. "Was sind die langfristigen Auswirkungen auf die Kinder, wenn man in einer Ehe bleibt, in der man eine Familie hat, in der man im selben Haus wohnt, in der alles in Ordnung ist, in der man sich fließend bewegt, aber in der es so viel Unglück, so viel Wut gibt?'", reflektierte Tori zum Schluss.

Instagram / torispelling Tori Spelling im März 2024

Getty Images Tori Spelling und ihre Kinder beim iHeartRadio Jingle Ball, 2023

