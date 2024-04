Geburtskomplikation: Biyon Kattilathus Sohn war "quasi tot"

Seinen Fans ist Biyon Kattilathu (39) als stets positiver Motivationscoach bekannt. Doch dass er auch schon schwierige Zeiten in seinem Leben durchgestanden hat, macht er jetzt deutlich. "Die Geburt meines Sohnes war das Schlimmste, was mir je zugestoßen ist", erzählt er im Interview mit Bunte. Seine Ex-Partnerin Sheila Singh habe eine sehr schwierige Schwangerschaft gehabt – und auch nach der Entbindung kam es zu Komplikationen. Biyon erinnert sich an die traumatischen Momente im Krankenhaus zurück: "Mein Kind lag zweimal quasi tot in meinen Armen und konnte nur durch die unglaubliche Kompetenz der Ärzte am Ende gerettet werden."

Nach der Geburt seines Sohnes vor rund anderthalb Jahren musste das Neugeborene vier Wochen auf der Intensivstation bleiben. Biyon und Sheila standen dem Kleinen Tag und Nacht zur Seite. "Es ist ein absolutes medizinisches Wunder, dass mein Sohn heute gesund ist", stellt der Glücksexperte klar und erklärt: "Er konnte erst nach 15 Minuten reanimiert werden und hatte einen Tag lang keine Hirnfunktion."

Aktuell ist Biyon bei Let's Dance zu sehen. Auf der großen Bühne schwingt er mit Marta Arndt (34) das Tanzbein und bewies sich eigentlich bereits als fähiger Kandidat. Doch in einer der letzten Show ging beim Wiener Walzer einiges schief – bereits bei den Proben wurde klar, dass die vielen Drehungen für den Tanzanfänger zu viel sind und zu starker Übelkeit führen. Auch von der Jury erhielt er keine gute Kritik. "Ich bin ein bisschen traurig, aber ich habe mein Bestes gegeben", erklärte er nach der Show gegenüber RTL.

Anzeige Anzeige

Instagram / biyon Biyon Kattilathu im Dezember 2021

Anzeige Anzeige

RTL / Arya Shirazi Biyon Kattilathu, "Let's Dance"-Kandidat 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de