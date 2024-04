Partnertausch: Das sind die "Let's Dance"-Tänze am Freitag!

Morgen flimmert Let's Dance wieder über die Bildschirme. Doch dieses Mal gibt es nicht die gewohnten Tanzpärchen zu sehen – die Gruppe wird einmal komplett durchgemischt! Nun verrät RTL auf Instagram die Tänze der Duos, auf die sich die Fans freuen dürfen: Mark Keller (58) und Ekaterina Leonova (36) versuchen sich in Show sechs an einem Paso Doble. Detlef D! Soost (53) und Kathrin Menzinger (35) tanzen einen Wiener Walzer. Tony Bauer (28) und Marta Arndt (34) führen einen flippigen Jive auf – Ann-Kathrin Bendixen und Vadim Garbuzov (36) wollen mit einem Cha Cha Cha die Jury und das Publikum überzeugen.

Gabriel Kelly (22) und Anastasia Stan schwingen ebenfalls das Tanzbein – Slowfox ist für sie morgen Abend um 20.15 Uhr angesagt. Gleiches gilt für Lulu Lewe und Alexandru Ionel (29). Für Biyon Kattilathu (39) und Malika Dzumaev (33) steht ein Quickstep auf der Tagesordnung. Sophia Thiel (29) und Valentin Lusin (37) gehen es eher ruhiger an und wollen mit einem langsamen Walzer die 30 Punkte bekommen. Jana Wosnitza (30) und Massimo Sinató (43) kreisen die Hüften zu einer Samba.

Ob auch dieses Mal ein Paar die 30 Punkte auf dem Tanzparkett einfahren kann? Das war in der vergangenen Liveshow Gabriel und Malika gelungen. Sogar der sonst eher strenge Joachim Llambi (59) musste anerkennen, dass der Musiker die Bühne gerockt hat: "Du bist so eine coole Socke [...]. Für mich bist du im Moment der Favorit hier." Hingegen war das Abenteuer für Stefano Zarrella (33) in der fünften Show beendet.

RTL / Stefan Gregorowius Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Getty Images Malika Dzumaev und Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

Welches Pärchen seht ihr heute Abend ganz vorne? Mark Keller und Ekaterina Leonova! Detlef D! Soost und Kathrin Menzinger! Tony Bauer und Marta Arndt! Ann-Kathrin Bendixen und Vadim Garbuzov! Gabriel Kelly und Anastasia Stan! Lulu Lewe und Alexandru Ionel! Biyon Kattilathu und Malika Dzumaev! Sophia Thiel und Valentin Lusin! Jana Wosnitza und Massimo Sinató! Ergebnis anzeigen



