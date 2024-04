Haarig: Julia Fox schockt mit freizügigem Bikini-Outfit!

Wie sollte es auch anders sein: Julia Fox (34) ist wieder einmal in einem verrückten Outfit auf den Straßen von Los Angeles unterwegs. Aber diesmal hat die Schauspielerin wirklich alles übertroffen, was sie jemals zuvor präsentiert hat. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, läuft sie in einem hautfarbenen Bikini die Straße hinunter, der mit krausen Haaren bedeckt ist. Das Oberteil des Zweiteilers ist außerdem mit einem ziemlich realistischen Nippel verziert, während das Höschen den Eindruck erweckt, die Ex von Kanye West (46) würde gar keines tragen! Das 3D-Modell einer Vulva prangt auf dem Unterteil. Allerdings wird das Outfit dadurch ein wenig ins Groteske gezogen, denn die Schamlippen des Modells sindzusammengenäht. Zusätzlich ist das Wort "closed", also auf Deutsch: "geschlossen", über der aufgedruckten Vulva zu lesen. Sie rundet das Outfit rundet sie mit einem schwarzen Blazer und hautfarbenen Stilettos ab.

Julia liebt es, mit ihren Outfits für Aufregung zu sorgen. Besonders auf den roten Teppichen Hollywoods zieht sie immer wieder alle Blicke auf sich.Ob durchsichtige Oberteile, gebleichte Augenbrauen, mit Haaren beklebte Schuhe oder sogar Outfits ganz aus Plastik – die "Down the Drain"-Autorin ist sich für nichts zu schade. Wer so polarisiert, darf sich allerdings auch einiges an Kommentaren anhören. Auf Julias Instagram kann man Dinge wie "Also, ich bin ja eigentlich für Frauen, die tragen, was auch immer sie wollen... aber das geht echt nicht" und "Sie war früher so hübsch! Was ist nur mit ihr passiert?" unter ihren Posts lesen. Aber ihre Supporter halten stark dagegen: "Deine Looks sind immer so krass, Frau Fox!" oder auch "Du bist die Coolste! Wir brauchen mehr Frauen, die sich richtig was trauen!"

Bevor Julia sich durch ihre extravaganten Looks eine eigene Fanbase aufbaute, gewann sie viel Aufmerksamkeit für ihre Beziehung mit Rapper Kanye West. Die beiden hatten sich 2021 kennengelernt, ihre Beziehung wurde jedoch erst im Januar 2022 öffentlich. Nach sechs Wochen war die flotte Romanze allerdings auch schon wieder vorbei. "Er hat jemanden gebraucht, der rund um die Uhr bei ihm sein konnte. Und das war ich einfach nicht", erzählte sie in der "The Drew Barrymore (49) Show".

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images Collage: Julia Fox, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Julias gewagtes Bikini-Set mit Haardesigns? Gewöhnungsbedürftig, aber kreativ. Das gefällt mir gar nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de