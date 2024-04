Bei diesen Shows wären die Bachelors gerne mal Kandidaten!

Wie geht es weiter mit der TV-Karriere von Sebastian Klaus (36) und Dennis Gries? In der vergangenen Staffel von Die Bachelors haben die zwei erstmals als Bachelor-Duo sowohl die Zuschauer als auch die Kandidatinnen bestens unterhalten. Dabei fielen sie vor allem durch ihre unterschiedlichen Charaktere auf. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen können, auch bei anderen Shows teilzunehmen, sind sie sich aber in einem Punkt einig: "Was ich sagen kann, keine weiteren Datingshows", macht Sebastian im Promiflash-Interview deutlich, wobei Dennis ihm zustimmt. Aber wird es überhaupt ein TV-Comeback geben?

Wenn es für Dennis noch einmal vor die Kamera geht, dann am liebsten zusammen mit seiner Gewinnerin und Partnerin Katja "Vielleicht so was wie eine coole Gameshow, weil wir uns sehr gerne gegenseitig challengen", berichtet er Promiflash. Sebastian hingegen könne sich die Teilnahme an Formaten wie Let's Dance oder der Wok WM vorstellen. In der nächsten Staffel von Dschungelcamp werden wir ihn wohl nicht als Kandidat zu sehen bekommen. Dort um die Krone zu kämpfen, schließt der Hamburger für sich aus.

Pärchen-Shows kommen für den Älteren des Bachelor-Duos aber wohl auch erst mal nicht infrage. Nachdem es nach der Show mit seiner Gewinnerin Larissa Katharina nicht gepasst hat, geht der Salesmanager nach wie vor als Single durchs Leben. Umso treffender war hingegen das Match mit Dennis. "Also, es war tatsächlich Liebe auf den ersten Blick", beschreibt der 36-Jährige die Bromance der beiden gegenüber Promiflash. Wer weiß, vielleicht wagen die zwei Kumpels das Abenteuer TV-Show auch in Zukunft noch mal gemeinsam? Der Allgäuer sei einer Teilnahme bei Ninja Warrior Germany nicht abgeneigt. Potenzielle Kandidaten wären die Sportskanonen wohl beide – vielleicht gehen sie ja dort ja irgendwann gemeinsam an den Start.

Anzeige Anzeige

RTL Dennis Gries und Katja bei "Die Bachelors"

Anzeige Anzeige

Instagram / _sebastianklaus_ Dennis Gries und Sebastian Klaus

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wem traut ihr es eher zu, noch mal an einer Show teilzunehmen? Dennis. Sebastian. Keinem der beiden. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de