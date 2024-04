Trotz Schlagzeilen: Bianca Censori ist mit Kanye "glücklich"

Seitdem sie mit Kanye West (46) verheiratet ist, sorgt Bianca Censori (29) immer wieder für Schlagzeilen – vor allem mit ihren freizügigen Outfits. Böse Zungen behaupten immer wieder, dass der Rapper die Looks seiner Frau aussuche und sie damit kontrollieren wolle. Eine entfernte Verwandte der Architektin scheint den Spekulationen nun aber entgegenwirken zu wollen. "Aber alles, was ich weiß, ist, dass sie verliebt und glücklich sind", beteuerte sie in der australischen Radioshow "Ben, Liam & Belle" gegenüber den Hosts.

Vor allem Biancas Vater Leo Censori soll sich Sorgen um seine Tochter machen. Ein Insider behauptete gegenüber Daily Mail, dass er befürchtet, dass der 46-Jährige Bianca von ihrer Familie isoliert, sie gleichzeitig aber in der Öffentlichkeit zur Schau stellt. Für Leo sei es, als würde Kanye seine Ehefrau als "billige nackte Trophäe" darstellen. Deswegen soll er seinen Schwiegersohn aufgefordert haben, ihn in Australien zu besuchen, um dort ein klärendes Gespräch zu führen. "Ihr Vater hat vor, ein ernstes Wort mit Kanye zu reden. Leo wird sich nicht von Kanyes Erfolg einschüchtern lassen und ihm die Stirn bieten", erklärte ein weiterer Insider gegenüber dem Medium.

Doch nicht nur Biancas Familie, sondern auch Kanyes Ex und Mutter seiner vier Kinder, Kim Kardashian (43), soll von den Outfits der Australierin nicht begeistert sein – besonders wenn Bianca mit Chicago (6), Saint (8), North (10) und Psalm (4) unterwegs ist. "Kim hat Kanye angewiesen, dass Bianca sich niemals in der Nähe ihrer Kinder so kleiden darf", verriet ein Insider ebenfalls im Gespräch mit Daily Mail. Wie Bilder, die dem Medium vorlagen, kürzlich zeigten, hält sich Bianca auch an die Forderungen der The Kardashians-Bekanntheit: Bei einem Bummel mit North trug sie eine oversized Lederjacke, ein lockeres Sweatshirt sowie eine dunkle Strumpfhose.

Nach acht Jahren Ehe und vier gemeinsamen Kindern hatten Kim und Kanye 2021 ihre Trennung bekannt gegeben. Danach versuchte der Musiker, seine Ex etliche Male von einem Liebescomeback zu überzeugen. Umso überraschender war es dann, dass Kanye vor zwei Jahren Bianca heiratete. Sie war zuvor Mitarbeiterin in seiner Firma. Und auch mit ihr möchte der Musiker anscheinend Nachwuchs – zumindest deutete er das in seinem neuen Song "Timbo Freestyle" an. "Ihr wisst bereits, dass ich impulsiv bin und ein weiteres Baby mein Ziel ist", rappt Kanye.

Anzeige Anzeige

Instagram / kanyewest Collage: Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori, Januar 2024

Anzeige Anzeige

actionpress North West, Saint West, Chicago West und Bianca Censori

Anzeige Anzeige

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass sich Biancas Verwandte zu der Ehe der beiden äußert? Schön, dass sie die beiden so unterstützt! Na ja, ich finde, dass sie so etwas öffentlich nicht kommentieren sollte. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de