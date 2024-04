Kourtney Kardashian ehrt ihre verstorbene Tante Karen

Kourtney Kardashian (44) gedenkt ihrer verstorbenen Tante Karen Houghton. In ihrer Instagram-Story teilt die Schwester von Kim Kardashian (43) ein altes Foto, auf dem sie und die Schwester von Kris Jenner (68) abgelichtet sind. Der Schnappschuss zeigt die Unternehmerin als Baby, das von der Verstorbenen auf dem Arm gehalten wird. Beide strahlen auf der Aufnahme glücklich in die Kamera. Dazu schreibt der The Kardashians-Star: "Tantchen Karen." Außerdem fügt sie einen Herz- und Engelsflügel-Emoji hinzu. Seit dem Tod der Teilzeitkrankenschwester vor rund einem Monat ist dies der erste Social-Media-Beitrag von Kourtney, in dem sie der Verstorbenen gedenkt.

Die traurige Nachricht über das Ableben der US-Amerikanerin wurde bereits vor rund einem Monat publik gemacht. Erst vor wenigen Tagen stand dann die Todesursache fest, an der die 65-Jährige verstarb. Wie TMZ erfahren haben will, sei Kris' Schwester an einem Herzstillstand und plötzlichen Herzrhythmusstörungen gestorben. Außerdem wurde eine Typ-2-Diabetes-Erkrankung als Grund für ihren Tod angegeben.

Anders als ihre älteste Tochter meldete sich Kris bereits einen Tag nach Karens Tod auf Instagram

zu Wort. "Mit schwerem Herzen und tiefster Traurigkeit teile ich mit, dass meine Schwester Karen gestern unerwartet verstorben ist. Mein Herz schmerzt um meine Mutter MJ und meine Nichte Natalie und ich bete, dass Gott uns alle durch diese schwere Zeit führt", trauerte die Mutter von Khloé Kardashian (39) über ihr jüngeres Geschwisterkind. Außerdem ehrte unter anderem Kim ihre geliebte Tante auf dem Onlineportal mit einigen Schnappschüssen und liebevollen Worten.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian als Baby mit ihrer Tante Karen Houghton

Instagram / krisjenner Kris Jenner und ihre Schwester Karen in jungen Jahren

