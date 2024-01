Gruselig: Harry Styles wurde von einer Stalkerin belästigt!

Der Schock sitzt sicherlich noch tief bei ihm! Als einer der aktuell erfolgreichsten Musiker der Welt liegen Harry Styles (29) Millionen von Fanherzen zu Füßen. Der weltweite Erfolg bringt jedoch auch einige Schattenseiten mit sich. Diese bekommt der "Music for a Sushi Restaurant"-Interpret nun auf eine unheimliche Art und Weise zu spüren. Harry soll von einer Stalkerin belästigt worden sein!

Wie Daily Mail berichtet, soll eine Frau namens Myra Carvalho den ehemaligen One Direction-Sänger am Montag in London belästigt haben. Laut Anklageschrift wird Myra beschuldigt, "Stalking mit ernsthafter Beunruhigung oder Bedrohung" betrieben zu haben. Aktuell befindet sich die 35-Jährige in Untersuchungshaft. Der nächste Gerichtstermin zu dem Verfahren soll am 20. Februar stattfinden. Harry äußerte sich bisher nicht öffentlich zu dem Vorfall.

Kurz vor dem Zwischenfall hatte der "Golden"-Interpret gemeinsam mit seiner Freundin Taylor Russell (29) und dem Moderator James Corden (45) einen Urlaub in der Karibik genossen. Aktuell gönnt sich Harry eine längere Auszeit von der Musikbranche.

Anzeige

Getty Images Harry Styles, Sänger

Anzeige

Getty Images Harry Styles, Sänger

Anzeige

TMX/ MEGA Harry Styles bei einem Konzert in Wales

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de