Im Krebskampf: Hier fand Prinzessin Kate an Ostern ihre Ruhe

Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) verbrachten die Osterferien von George (10), Charlotte (8) und Louis (5) im Privaten in Anmer Hall. In ihrem Haus in Norfolk scheint Kate genug Ruhe gefunden zu haben – und das ist genau das, was sie während ihrer Genesung benötigt. Nach ihrer Krebsdiagnose ist es dem Royal-Paar wichtig, ein Gefühl der Normalität aufrechtzuerhalten. Wie eine Quelle jetzt gegenüber OK! berichtet, soll die Familie daher darüber nachdenken, mehr Zeit auf ihrem Sandringham-Anwesen zu verbringen. Zwar sei ihr Hauptwohnsitz Adelaide Cottage eine gute Basis für den Schulalltag der Kinder, jedoch liegt Anmer Hall William und Kate als Rückzugsort sehr am Herzen: "Sie lieben Adelaide Cottage, aber es bietet nur fast genug Platz für die ganze Familie, während Anmer Hall viel größer und weitläufiger ist."

Adelaide Cottage bietet William und Kate vier Schlafzimmer, die gerade so für das Paar und ihre drei Kinder reichen. In Norfolk dagegen verfügen sie über zehn Schlafzimmer sowie einen Swimmingpool und einen Tennisplatz. Es gibt also genug Platz – so viel, dass wohl auch die Eltern der Prinzessin über Ostern bei ihnen wohnen konnten, um den Royals helfen zu können. Die Zeit, die sie auf ihrem Landsitz verbracht haben, scheint für die junge Familie sehr wertvoll gewesen sein, wie Royal-Korrespondentin Jennie Bond erklärte: "Mit der Verkündung, dass sie sich einer Krebsbehandlung unterzieht, beanspruchte die Prinzessin etwas, das ihr von Anfang an hätte zustehen sollen: das Recht, sich von einer Operation zu erholen und sich privat mit der Krebserkrankung zu befassen."

Wie Kate nahm auch William sich eine Auszeit, um sich mit der Krebsdiagnose seiner Frau und der seines Vaters König Charles (75) auseinandersetzen zu können. Er kehrte gerade erst zu seinen royalen Pflichten zurück. Für seinen ersten öffentlichen Termin besuchte er eine Wohltätigkeitsorganisation in Surrey. Laut Jennie Bond habe der britische Thronfolger das Datum und die Tätigkeit perfekt gewählt: "Es ist ein guter Anfang, weil die Aufgabe nah an seinem Zuhause und nah an den Themen ist, die ihm sehr am Herzen liegen: Gemeinschaft und Umwelt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Kate wird Anmer Hall zu ihrem dauerhaften Wohnsitz machen? Ja, ich glaube, das könnte ihr ganz guttun. Nein, allein wegen der Kinder macht es keinen Sinn. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de