Wegen Taylor? Travis Kelce ist "so glücklich wie noch nie"

Travis Kelce (34) hat einen Lauf. Sein Jahr begann für den Footballspieler mit Erfolgen auf dem Spielfeld, schließlich konnte er sogar die nationale Meisterschaft, den Super Bowl, für sich entscheiden. Seither bereiste er mit seiner Liebsten Taylor Swift (34) Australien und Singapur und urlaubte zuletzt ganz romantisch auf den Bahamas. Auch berufliche Projekte abseits des Profisports konnte er realisieren: So eröffnete er mit seinem Kollegen bei den Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes (28), ein Steakhaus. Es hat sich viel getan – und Travis liebt es! "Ich bin so glücklich wie noch nie", erklärt der NFL-Star im Gespräch mit People und fügt hinzu: "Ich sprühe geradezu vor Leben."

Seit seinem dritten Super-Bowl-Gewinn in diesem Februar ist der Tight End in einer wohlverdienten Pause. Dennoch war bei ihm auch in Sachen Sport einiges los. "Es macht einfach so viel Spaß, wenn man den Super Bowl gewinnt und sich all diese Türen öffnen. Und so bin ich einfach durch all diese offenen Türen gegangen, habe das Leben erlebt und einfach die Leute geschätzt, die mich hierher gebracht haben, und habe auch neue Gesichter getroffen", erklärt er. Dennoch gab es auch emotionale Momente: Sein Bruder Jason Kelce (36) verkündete im vergangenen Monat sein Karriereende in der NFL und sorgte damit für viele Tränen bei Travis.

Auch Taylor äußerte sich bereits in ihrem Time-Interview über ihr Liebesglück mit Travis. Zur Unterstützung reiste ihr der Profisportler zu einigen Konzertterminen ihrer "The Eras"-Tour hinterher, im Gegenzug war sie während der Saison des Öfteren im Stadion anzutreffen. Für die "Love Story"-Interpretin eine Selbstverständlichkeit: "Wenn man sagt, dass eine Beziehung offiziell ist, bedeutet das, dass ich mir anschaue, was er macht und was er liebt, dass wir füreinander da sind. Dann ist uns auch egal, dass andere Leute da sind."

Getty Images Travis Kelce beim Super Bowl 2024

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

