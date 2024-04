Sollte Georgina Fleurs Tochter Zeit mit Kubilay verbringen?

Georgina Fleurs (34) Mutter packt aus! Im "Royal Spice"-Podcast plaudert sie aus dem Nähkästchen. Unter anderem kommt das Gespräch darauf, dass Georgina und ihr Ex Kubilay Özdemir derzeit keinen Kontakt haben – und der Unternehmer daher seine Tochter nicht sieht. Für die Mutter der Influencerin ist das ein klares No-Go. "Man muss einen Weg finden, dass das Kind auch seinen Vater hat. Ich habe wirklich unter Georginas Vater gelitten. Aber ich habe ihm nie den Umgang mit den Kindern untersagt, das ist ganz wichtig", findet sie.

Die Frage, ob sie glaubt, dass der Verflossene ihrer Tochter ein guter Vater ist, verneint sie jedoch: "Nein, er ist kein guter Vater. Du lässt so jemanden nicht alleine mit einem Kind. Aber wenn er in Dubai ist, dann kannst du doch sagen: 'Pass auf, dann treffen wir uns heute.' Immer an öffentlichen Orten, im Restaurant, in einem Spielparadies – irgendwo, wo immer Leute sind. Dann benimmt er sich auch nicht daneben. Da macht er auf guten Vater." Das Problem, dass die Situation eskaliere, trete nur auf, wenn die beiden alleine sind. "Die sind wie Feuer und Wasser. Das endet dann eben mit einem blauen Auge. Trotzdem sage ich meiner Tochter und jeder anderen jungen Mutter auf der Welt: 'Du hast kein Recht, dem Kind den Vater vorzuenthalten"', macht sie ihren Standpunkt deutlich. Die Aussagen von Georginas Mutter sorgen dafür, dass Sam Dylan (33) seine selbst ernannte Erzfeindin in Schutz nimmt: "Georgina ist nicht immer schuld!"

Die Dschungelcamp-Kandidatin und ihr Ex-Partner führten mehrere Jahre eine On-off-Beziehung. Währenddessen machten die TV-Bekanntheiten immer wieder mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam – und erhoben gegenseitig schwere Vorwürfe. Den traurigen Höhepunkt erreichte ihre Beziehung, als Kubilay seiner damaligen Partnerin gegenüber handgreiflich wurde und ihr wohl ein Veilchen verpasste. Seitdem sollen sie getrennt sein. Im September des vergangenen Jahres verriet Georgina gegenüber Promiflash, dass der Kontakt zu Kubi abgebrochen ist: "Wir haben keinen Kontakt mehr. Wir haben uns auf WhatsApp gegenseitig blockiert."

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im März 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Auf welcher Seite steht ihr? Ich kann es total verstehen, dass Georgina nicht möchte, dass ihre Tochter Zeit mit ihrem Vater verbringt! Na ja, ich finde, Georginas Mutter hat schon recht. Der Vater sollte sein Kind sehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de