Etwa verlobt? Melinda Gates trägt verdächtigen Diamantring!

Wird sich Melinda Gates (59) etwa wieder vor den Traualtar wagen? Dafür sprechen zumindest Fotos, die PageSix vorliegen. Darauf ist die Ex-Frau von Bill Gates (68) in New York City zu sehen. Mit breitem Lächeln steigt sie aus einem Helikopter aus und läuft mit ihrer Assistentin zu einem Wagen. Was dabei besonders ins Auge fällt: Ein großer Diamantklunker an der linken Hand! Ob es sich dabei tatsächlich um einen Verlobungsring handelt, ist nicht klar. Die Managerin äußerte sich bisher nicht persönlich zu den Gerüchten.

Doch wer könnte ihr die Frage aller Fragen gestellt haben? Seit 2022 soll die 59-Jährige laut TMZ mit Jon Du Pre zusammen sein. Bislang hielten die zwei ihre Beziehung aber aus der Öffentlichkeit raus und sprachen nicht darüber – nur selten werden Melinda und der ehemalige Newsreporter zusammen gesichtet. Paparazzifotos der beiden gibt es auch kaum.

Melinda und ihr Ex-Mann Bill waren rund 27 Jahre lang gemeinsam durchs Leben gegangen, bis sie 2021 ihre Trennung verkündeten. Trotz der Scheidung pflegen die zwei noch ein gutes Verhältnis zueinander und arbeiten nach wie vor zusammen bei Microsoft. Das war anfangs wohl nicht einfach für die Dreifachmama. "Ich habe auch weiter mit der Person gearbeitet, von der ich weggezogen bin und ich musste jeden einzelnen Tag auftauchen und mein Bestes geben. Auch wenn ich um neun Uhr morgens weinte und um zehn Uhr eine Videokonferenz mit der Person, die ich verließ, abhalten musste, musste ich mein Bestes geben", schilderte sie gegenüber CBS Morning.

