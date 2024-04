Neue Aufgabe & frisch verliebt: Prinzessin Leonor blüht auf!

Prinzessin Leonor von Spanien (18) geht mehr und mehr in ihrer Rolle als Thronfolgerin auf. Seit August vergangenen Jahres ist die Tochter von König Felipe (56) und Königin Letizia von Spanien (51) auf einer Militärakademie. Damit tritt sie in die Fußstapfen ihres Vaters, der ganz der spanischen Tradition ebenfalls beim Militär war. Doch auch in ihrem Liebesleben hat sich wohl einiges getan – angeblich ist die künftige Königin frisch verliebt...



