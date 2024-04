Dieses Outfit haben die britischen Royals immer im Koffer

Die britischen Royals müssen sich modetechnisch an viele Regeln halten. Das haben sie auch gut drauf: Die Looks von Prinzessin Kate (42), Prinz William (41) und Co. sind stets elegant und stylish. Ob Dinner, Sportevent oder Staatsbankett – immer haben sie das richtige Outfit in petto. Doch wenn die royalen Familienmitglieder verreisen, müssen sie jedes Mal auch einen eher bedrückenderen Look einpacken. "Mitglieder der britischen Königsfamilie sind verpflichtet, mit einem schwarzen Ensemble zu reisen, falls der Monarch oder ein anderer hochrangiger König während der Reise verstirbt", erklärt die Royal-Expertin Jessica Storoschuk gegenüber Page Six.

Es hat auch einen Grund, weswegen die Adeligen stets Trauerkleidung mit sich führen müssen. Als im Jahre 1952 König George VI. (✝56) verstarb, befand sich Queen Elizabeth II. (✝96) mit ihrem Mann Prinz Philip (✝99) in Kenia. Sie hatte jedoch kein geeignetes Traueroutfit dabei. Als sie in London landete, musste ihr deshalb Kleidung ins Flugzeug gebracht werden, damit sie in angemessener Kleidung das Land betreten beziehungsweise fotografiert werden kann. Seitdem ist es Vorschrift, diese Kleidung mitzuführen.

Auch bei Beerdigungen gelten strenge Vorschriften. Arbeitende Mitglieder der Royal-Family müssen zu diesem Anlass in ihren Uniformen erscheinen – wie etwa Prinz William oder Prinzessin Anne (73). Diejenigen, die ihren royalen Pflichten abgelegt haben, denen ihr Titel entzogen wurde oder die keine militärischen Titel haben, müssen Trauerkleidung tragen. Dazu gehören aktuell beispielsweise Prinz Harry (39) oder Prinz Andrew (64). Dabei gilt für Frauen ein schwarzes Outfit mit schwarzer Strumpfhose. Männer müssen einen schwarzen Anzug, eine Krawatte sowie einen Mantel anziehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth mit ihren Eltern König George VI. und Elizabeth Bowes-Lyon

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Trauergäste auf Prinz Philips Beerdigung

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass die Royals immer mit Trauerkleidung reisen? Vernünftig. Das ergibt Sinn. Ich finde es etwas unnötig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de