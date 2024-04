Kurz nach Geburt: Jana Kramer macht Schwangerschaftstest

Bei Jana Kramer (40) und Allan Russell (43) geht alles ganz schnell! Seit knapp anderthalb Jahren gehen die Schauspielerin und der ehemalige Fußballer gemeinsam durchs Leben. In dieser Zeit ging Allan bereits vor seiner Liebsten auf die Knie und sie durften ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Offenbar scheint die Familienplanung aber noch nicht abgeschlossen zu sein. In ihrem Podcast "Whine Down" erzählt sie: "Leute, ich habe eine Ankündigung zu machen. Ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht." Jana und ihr Verlobter hätten eine "kleine Panne" gehabt, woraufhin ihre Periode zwei Wochen ausgeblieben sei.

Anschließend habe die 40-Jährige direkt einen Test gemacht. "Ich sehe eine schwache Linie, genau wie bei meinem ersten Mal eine schwache, schwache Linie", berichtet Jana und fügt hinzu: "Also dachte ich: Ich bin total schwanger. Aber dann, etwa drei Tage später, setzte meine Periode ein."

Das Ergebnis des Schwangerschaftstests habe Jana traurig gemacht: "Ich dachte: 'Ich will noch eins.' Ich war an einem Punkt angelangt, an dem ich dachte: 'Ich würde gerne noch eins mit [Allan] zum richtigen Zeitpunkt bekommen.'" Wegen ihres Alters wolle die "One Tree Hill"-Bekanntheit aber auf weiteren Nachwuchs verzichten: "Ich glaube nicht, dass mein Körper noch ein weiteres Kind verkraften würde und er will keine künstliche Befruchtung, also denke ich, dass es erledigt ist."

Getty Images Allan Russell und Jana Kramer im Dezember 2023

Instagram / kramergirl Jana Kramer mit ihrem Baby Roman

