Lana Del Reys Coachella-Auftritt verursacht dickes Bußgeld!

Den Veranstaltern des Coachella-Festivals droht eine Geldstrafe in Höhe von mehr als 26.000 Euro – und das wegen nur 13 läppischen Minuten. Denn: Lana Del Rey (38) überzog ihr Set. Ein Vertreter der Stadt Indio, wo das berühmte Musikfestival stattfindet, berichtet, dass die Show der Sängerin am Freitagabend eine knappe Viertelstunde länger ging als geplant. Für den Verstoß gegen die Sperrstundenregelung wird nun zur Kasse gebeten, berichtet TMZ. Dennoch dürfte allein die Summe schon ein Grund zur Freude für die Veranstalter sein. Im vergangenen Jahr fiel das Bußgeld mit rund 110.000 Euro nämlich noch deutlich üppiger aus.

Lanas Set am zweiten Wochenende umfasste insgesamt 19 Songs und dürfte die Fans voll auf ihre Kosten gebracht haben – Bußgeld hin oder her. Besonders begeisterte die Zuschauer der Überraschungsauftritt von Camila Cabello (27), die ihre neue Single performte. "Camila ist mein Mädchen, ich habe so viel Spaß mit ihr. Ich liebe diesen Song und danke dir so sehr, Engel, dass du gekommen bist und mit mir gesungen hast", schwärmte die Headlinerin des Festivals laut Daily Mail am Ende des gemeinsamen Auftritts. Auch am ersten Coachella-Wochenende stand die Musikerin nicht allein auf der Bühne. Am 12. April unterstützte Billie Eilish (22) Lana bei ihrer megaerfolgreichen Ballade "Video Games" und trällerte gleich noch ihren eigenen Hit "Ocean Eyes" hinterher.

Abgesehen vom ärgerlichen Bußgeld war Coachella in diesem Jahr anscheinend das Festival der Liebe – zahlreiche Promis zeigten sich küssend und kuschelnd der Welt. Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) feierten ausgelassen mitten in der Crowd. Auch die frisch gebackenen Eltern Suki Waterhouse (32) und Robert Pattinson (37) genossen ein wenig Zweisamkeit nach dem Auftritt der "Good Looking"-Interpretin. Und während Heidi Klum (50) die Musik mit all ihren Kindern genoss, nabelte sich die Älteste Leni (19) von ihrer Familie ab und knutschte lieber mit ihrem Freund Aris Rachevsky.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lana Del Rey während ihrer Tour 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Camila Cabello, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Lanas Bußgeld? Da hätte sie wohl ihre Zeit besser einplanen müssen... Ich denke nicht, dass die Veranstalter das stört! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de